Temer ressalta força e estabilidade das instituições em pronunciamento

Presidente classificou de cordial a transição para futuro governo

“Vivemos um dos mais longos ciclos democráticos de nossa história que, na verdade, sempre foi repleta de interrupções na normalidade institucional. Nossa Constituição comemorou 30 anos em outubro, provando a vitalidade de nossas instituições. Agora, a missão é manter o país unido e pacificado”, afirmou durante pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão.

Temer disse que a comemoração da República tem uma razão especial este ano “porque nossa democracia se manifestou, com vigor extraordinário”, em referência às eleições de outubro. Ele afirmou que a transição de governo para o presidente eleito Jair Bolsonaro “é das mais civilizadas e cordiais”.

“Torço pelo sucesso do novo presidente da República. Quero que o Brasil cresça e avance ainda mais do que no período em que estive à frente da administração federal. Abri todas as informações à equipe do presidente eleito, para que possam tomar ciência da real situação do governo em todos os campos”, disse o presidente.

Temer encerrou o pronunciamento afirmando que “ainda há muito a fazer”. “Trabalharei todos os dias para deixar a casa em ordem e tudo preparado para fazer ainda mais. Afinal, o sucesso do presidente Jair Bolsonaro será o sucesso de todo nosso país”, concluiu.

A solenidade de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro ocorrerá às 15h de 1º de janeiro. A cerimônia está sendo organizada por uma equipe multidisciplinar com integrantes do Congresso Nacional, da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores.