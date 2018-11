Dia Internacional do Homem: 4 mitos e verdades sobre disfunção erétil

Nesta segunda-feira (19/11) é lembrado o Dia Internacional do Homem. A data visa chamar atenção para cuidados com a saúde masculina, reforçando também a campanha do Novembro azul. A ação visa conscientizar a população masculina sobre a importância da consulta e do diagnóstico precoce, do câncer de próstata, segundo tipo mais comum entre os homens, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca). Estima-se que por volta dos 40 anos, todo homem pode apresentar algum grau de disfunção erétil e, conforme pesquisas, o número pode crescer em até 10% a cada década de vida. Para o médico urologista Carlos Watanabe, da Aliança Instituto de Oncologia, o sexo ainda é motivo de preconceito entre os homens. “Muitos pacientes vão ao consultório perguntando coisas simples. Geralmente falta diálogo com a parceira ou parceiro, além do que o homem não tem coragem de comentar o assunto com amigos”, comenta. O especialista explica que a disfunção erétil pode influenciar não só a vida sexual do homem, como afetar o seu psicológico. Apesar da gravidade, o problema ainda é pouco debatido fora dos consultórios.

Pensando nisso, Carlos Watanabe respondeu algumas dúvidas do público masculino. Confira: MITO OU VERDADE: A disfunção erétil é causada apenas pela falta de libido.

– Mito. A disfunção pode ser causada por diferentes fatores, desde a falta de libido, excesso de peso e problemas psicológicos, por exemplo, até por uma indicação de possíveis doenças mais graves, como problemas cardiovasculares. MITO OU VERDADE: O uso de alguns medicamentos pode causar disfunção erétil?

– Verdade. Pacientes com doenças como depressão, hipertensão, e diabetes que fazem uso frequente de medicamentos podem apresentar alterações na função erétil. Tabagismo e também é considerado fator de risco. MITO OU VERDADE: Excesso de peso ou obesidade não pode causar disfunção.

– Mito. Além de ser fator de risco para graves doenças como câncer e hipertensão, estudos apontam que o grau de incidência de disfunção entre os homens obesos é superior ao da população com peso saudável. Controlando os hábitos alimentares, perdendo peso e mantendo uma rotina benéfica é possível recuperar a atividade sexual. MITO OU VERDADE: Atividade física ajuda a evitar a disfunção erétil.

Verdade. Os pacientes que praticam exercícios regulares e mantêm uma rotina alimentar saudável têm um fator de proteção com relação a disfunção erétil. Eles se tornam mais resistentes não apenas a isso, mas a várias outras alterações na saúde, garantindo assim melhor qualidade de vida não apenas no âmbito sexual. Por Raiane Wentz Assessoria da Objetiva