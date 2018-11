Aracaju: empresa de comunicação estaria articulando candidatos a prefeito

17/11/18 - 19:05:34

Reunião de bastidores discutem nomes para candidato a prefeitura de Aracaju em 2020

Começam as articulações para formar chapa de candidatos à prefeitura de Aracaju. Quem pensou que as eleições haviam acabado e que para prefeito somente em 2020, se enganou

Em Aracaju a movimentação nos bastidores já teve inicio e embora já se houve falar em alguns nomes, pelo menos dois já estão postos nas ruas.

Um deles, começou a aparecer logo após o resultado das eleições e que deu mais de 50 mil votos à candidata a deputada federal Emília Correa (Patriota), mas que por conta da legenda acabou não assumindo, porém lhe dando cacife para colocar seu nome à disposição para disputar a prefeitura e Aracaju.

Além de Emília, um outro nome também começou a aparecer como possível candidato a prefeito de Aracaju, embora nunca tenha falado em público de sua intenção, chegando inclusive a negar que disputaria a PMA.

Trata-se do deputado estadual reeleito, o radialista e jornalista Gilmar Carvalho (PSC) e que obteve 34.160 votos, sendo 14.128 em Aracaju. O outro nome que estaria sendo cotado para a PMA seria de Emília Correa, que embora na tenha se elegido, obteve 52.921 no geral e 34.805 votos em Aracaju.

Bastidores – Uma informação que seria ultra-sigilosa e que vazou neste final de semana, é de que um grupo de comunicação de Sergipe estaria se movimentando para emplacar um nome, que inclusive já havia sido escolhido.

Uma pessoa que tem acesso direto e contato com pessoas dessa empresa e que pediu para não ter seu nome revelado, relatou que o grupo estaria se movimentando para emplacar um nome e que seria o da vereadora Emília Correa, porém isso acabou não vingando por conta de uma outra pessoa que não teria aceitado, embora também havia sido convidada para fazer parte da chapa, porém como vice de Emília.

Segundo o informante, o nome do radialista Gilmar Carvalho teria sido citado para ser o vice de Emília, porém ele não teria aceitado. Por conta disso, teria ficado acordado, nessa suposta conversa/acordo que a chapa então seria, Gilmar Carvalho candidato a prefeito em 2010 e Emília Correa a sua vice.

Tentamos entrar em contato com Gilmar via telefone mas não conseguimos. Também tentamos entrar em contato com a vereadora Emília mas não foi possível.

Munir Darrage