REDE ESTADUAL: ALUNOS PARTICIPAM DE INTERCÂMBIO DE MÚSICA

17/11/18 - 05:45:49

Eles integram a Sociedade Filarmônica 28 de Agosto, convidada ao país lusófono pela Banda Velha União Sanjoanense, anfitriã e organizadora da troca cultural. Em concerto, os sergipanos farão a estreia internacional de um dobrado

Desde a última segunda-feira, 12, a Filarmônica 28 de Agosto (Sofiva) está na cidade Albergaria-a-Velha, na região de Aveiro, em Portugal, onde participa de um intercâmbio cultural organizado pela Banda Velha Sanjoanense, filarmônica de São João de Loure (freguesia de Albergaria). Entre os músicos da Sofiva estão alunos da Rede Estadual de Sergipe, intercambistas do projeto promovido pela banda portuguesa.

Acompanhados do professor José de Oliveira Filho, maestro da Sociedade Filarmônica 28 de Agosto, e da professora Kadja Araújo Santos, coordenadora pedagógica do Conservatório de Música de Sergipe – unidade escolar gerenciada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) –, seis jovens músicos, alunos da Rede Estadual e integrantes da Sofiva, uma instituição filantrópica sediada em Itabaiana, trocam experiências culturais na cidade portuguesa até o próximo domingo, dia 18.

Neste sábado, dia 17, a Sociedade Filarmônica 28 de Agosto, que embarcou para o continente europeu em grupo de 28 pessoas, participa pela manhã de um desfile com a Banda Velha Sanjoanense, e à noite, participa do Concerto Portugal-Brasil, no Centro Cultural de São João de Loure, “apresentação principal da programação deste intercâmbio cultural, que será transmitida na página da Sofiva no Facebook e no Instagram, às 18h, no horário de Sergipe”, salienta a professora Kadja.

“Na ocasião, faremos a estreia internacional de um dobrado (peça musical) composto por um dos nossos músicos, o Mário Tavares, aluno da Universidade Federal de Sergipe”, destaca o maestro José de Oliveira Filho, ao afirmar que, na estada em Portugal, os sergipanos estão promovendo a música brasileira.

Segundo afirmou, o intercâmbio permite aos músicos, dentre os quais os alunos da Rede Estadual, um enriquecimento cultural que perpassa o campo musical. “Eles estão conhecendo parte da cultura do país visitado e os costumes das pessoas locais, que têm nos acolhido muito bem. Enfim, é uma experiência única para todos que participam do intercâmbio”, completa o professor e maestro.

Como parte da programação do intercâmbio cultural organizado pela Banda Velha União Sanjoanense, os músicos sergipanos foram recebidos, nesta quinta-feira, 15, no Edifício dos Paços do Município, pelo presidente do município, António Loureiro, e pela vereadora da Educação e Ação Social, Catarina Mendes, em recepção realizada nos Paços do Concelho.

Fonte e foto Assessoria de Comunicação da SEED