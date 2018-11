SEM REDUÇÕES QUE IMPEÇAM O TRABALHO

17/11/18 - 00:01:49

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

O governador Belivaldo Chagas (PSD) está consciente que deve impor um ritmo, ao novo Governo, que revele mudanças reais para o Estado. Não se mostra preocupado em fazer uma reforma emergente, mas que seja ajustada no decorrer dos quatro anos, a fim de atender interesses reais da população, dentro das condições em que o Governo poderá atuar. Deixa bem claro que a partir de primeiro de janeiro assume uma nova administração e que não ficará omisso às necessidades do povo.

Ontem ele teve nova conversa com o pessoal da área administrativa, principalmente do setor de finanças e planejamento e está concluindo o projeto que vai acomodar uma nova estrutura de Estado. Pretende enviar à Assembleia Legislativa para analise e votação na primeira semana de dezembro, já para começar a colocar os seus planos em ordem e dentro do que determina o novo formato de Governo. Não será feita uma mudança radical, mas se perceberá que o objetivo é consertar algumas falhas e atender à sociedade.

Um detalhe que pode surpreender. Não haverá uma grande redução de Secretarias e quase nenhuma fusão. É que o Estado mantém funcionando apenas 19 delas, o que não é considerado número excessivo. Há chances de cortes em uma ou duas delas apenas. Belivaldo chegou a confidenciar alguns pontos que precisavam melhorar, mas já estão funcionando bem melhor que antes e se percebe avanços na Saúde, assim como na Educação.

O novo Governo quer resultados rápidos e eficientes que sejam percebidos e sentidos pela sociedade como um todo, mas demonstra uma grande preocupação com a Previdência. Como o momento é de cautela, vai esperar o que acontece em Brasília através do Governo Federal, para ver o que pode influenciar ou não na sua nova administração. Com certeza, os novos projetos passam pelo formato do que será definido em Brasília, inclusive em termos de ministérios.

Sergipe terá sim uma nova estrutura de gestão a partir de janeiro, mas o governador Belivaldo Chagas está com os pés no chão para conduzir tudo dentro de um cenário que leve a uma visão do novo àqueles que lhe confiaram o voto e os destinos do Estado.

BELIVALDO E AS MUDANÇAS

O governador Belivaldo Chagas (PSD) terá alguns contratempos na formação do seu secretariado, para mudar a fisionomia de uma equipe que segue outros comandos.

– Belivaldo tem que vir rachando ao meio, como já ouviu de gente influente.

PARA PENSAR SERGIPE

Anotem aí: Belivaldo Chagas, assim como fez o governador da Bahia, deve estruturar um grupo forte para “pensar Sergipe e sua transformação”.

– Seria montar o Estado dentro de um planejamento técnico, disse um economista.

SUGERIU ATÉ ESTILO

A mesma fonte chegou a sugerir até a forma de se montar essa estrutura, reunindo técnicos que já estejam afastados do Poder há alguns anos.

– Mas que sejam reciclados para oxigenar a estrutura arcaica.

VÊEM COMO VANTAGEM

Politicamente o governador Belivaldo Chagas tem uma vantagem que não deve expor e passa despercebida: ele não é candidato à reeleição. Até aí tudo bem.

– Mas se quiser disputar Senado ou Câmara Federal? Aí a situação é outra…

REUNIÃO QUARTA-FEIRA

O governador Belivaldo Chagas participa de reunião com demais colegas do Nordeste na próxima quarta-feira (21) para discutir problemas de interesse da região.

O encontro vai acontecer em Brasília e foca soluções para problemas do Estado.

TERÁ UM DOCUMENTO

Desse encontro de governadores será preparado um documento minucioso para que seja entregue ao presidente eleito Jair Bolsonaro e analisado por ele e sua equipe.

– O Nordeste está preocupado em resolver problemas da região, disse.

UM SALVE-SE QUEM PUDER

Segundo fonte do Palácio dos Despachos, virou um salve-se quem puder para se manter à frente das Secretarias e dos órgãos da administração indireta.

Um diretor de determinado órgão chega a ser apelativo.

NÃO DISPUTA CARGOS

Jackson Barreto (MDB) está decidido a não disputar mais mandatos eletivos e diz que não pediu nenhum cargo a Belivaldo Chagas e nem pretende indicar nomes.

– Isso é uma escolha pessoal dele, disse.

MARIA COMANDA O PSD

Fábio Mitidieri (PSD) avisa que em Socorro o partido é comandado “pela amiga e suplente de senadora, Maria da Taiçoca e lá será mantida”.

– Tenho compromissos com Maria para seus projetos futuros, disse.

DEU NA “FOLHA”

Em campanha para reeleição, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai receber deputados recém-eleitos, para um jantar na terça-feira em sua residência oficial.

A expectativa é de ao menos que 50 dos 243 novatos compareçam.

GUSTINHO FAZ CONVITES

O deputado federal eleito Gustinho Ribeiro ajudar a organizar o jantar de Maia. Tem feito convocação geral no grupo do WhatsAap chamado “Bancada da renovação”.

Gustinho também tem disparado convites individuais para os estreantes.

NÃO TEM SIDO BOA

Não tem sido boa a receptividade do senador eleito Alessandro Vieira por filiados do PPS em Sergipe. Vieira quer entrar no partido via Brasília.

Alessandro também conversa com o Podemos e o Avante.

EM CAVALO DE OURO

Ontem um membro da direção do partido, referindo-se a Alessandro, disse que “o rapazinho está andando em cavalo de ouro e querendo esnobar os demais filiados”.

Ele chegou a dizer que não conhece o presidente regional, Clóvis Silveira.

DEPENDE DE SERGIPE

Alessandro Vieira está conversando lá em Brasília, mas vai depender de Clóvis Silveira para filiar-se ao PPS em Sergipe, a não ser que haja intervenção.

– Alessandro é autoritário e isso não pega bem na política, disse o filiado.

PRECISA ABRIR DIÁLOGO

Marcos Aurélio (PPS) acha que o delegado Alessandro Vieira precisa dialoga com os seus prováveis correligionários, independente de ter sido eleito senador.

– Em 2020 não haverá coligação proporcional e o partido precisa estar unido, disse.

DAR PRIMEIRO PASSO

Segundo Marcos Aurélio o primeiro passo de Alessandro Vieira é deixar de ser delegado e sair do campo de quem dá voz de prisão e esnoba autoritarismo.

E lembra: “presidir inquérito é uma coisa, comandar partido é outra”.

NÃO HÁ CONCILIAÇÃO

Anotem: não há mais como conciliar PT e PCdoB para composição política. As duas siglas não cabem no mesmo espaço e são adversárias definitivas.

PT e PCdoB disputam a Prefeitura em 2020 e o Governo em 2022.

CANDIDATOS CERTOS

Os dois partidos já têm nomes para as próximas eleições: “PT vai com Marcio Macedo à Prefeitura e o PCdoB com a reeleição de Edvaldo Nogueira”.

Em 2022, Rogério Carvalho disputa o Governo e Edvaldo Nogueira também.

VALMIR SEM HÁBEAS

Ainda não foi ontem que saiu o hábeas corpus de Valmir de Francisquinho, prefeito de Itabaiana, que amarga mais um final de semana detido no presídio militar.

A expectativa agora é para a segunda feira.

Notas

Tirar mandato no tapetão – Nestes tempos de protagonismo das redes sociais como balcão de notícias, todo cuidado é pouco com a veracidade da informação. Tem gente espalhando que dirigentes do PT nacional teriam alertado Rogério Carvalho para supostas tentativas do deputado André Moura querer tirar o mandato dele no “tapetão”.

0x0

Se não puder receber – Mas, se Rogério Carvalho, por algum motivo, não puder receber o diploma e, por consequência, não assumir o mandato em fevereiro, por se tratar de cargo majoritário, será convocada nova eleição para escolha do substituto. “Pela lei, o terceiro colocado, no caso André, não poderá assumir no seu lugar”.

0x0

Aumentar fluxo turístico – Mendonça Prado diz que é triste saber que reduziram a quantidade de voos para Aracaju e que lojas instaladas no piso superior do aeroporto fecharam em função dos valores exorbitantes da locação. Sergipe precisa desenvolver uma política de turismo profissional para aumentar o fluxo turístico.

0x0

Mais tempo para Aécio – A procuradora geral da República, Raquel Dodge, quer mais tempo para investigar Aécio Neves (PSDB). Ela solicitou ao ministro Gilmar Mendes, (STF), a prorrogação do inquérito que apura o senador por suposto recebimento de valores indevidos pela Odebrecht para sua campanha eleitoral de 2014.

0x0

PSL é dos Bolsonaros – Aliados do presidente eleito, Jair Bolsonaro, passarão a ocupar alguns dos principais postos do PSL. A sigla elegeu ontem os integrantes da Executiva Nacional. Filhos do militar, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) serão secretários.

0x0

Presidente do BC perde status – O presidente eleito Jair Bolsonaro está disposto a reduzir drasticamente o número de ministérios e de cargos com status de ministro. Nesse plano está incluído o presidente do Banco Central, hoje um ministro de Estado, que perderia essa condição. Ficará subordinado ao ministro da Fazenda.

Conversando

Sobre Sukita – O ex-prefeito Manoel Messias Sukita de Souza se mantém na cadeia e complica sua situação. Dificilmente retornará à política.

Continua liderando – Apesar de se manter detento, o eleitorado de Sukita sempre foi muito fiel e ele continua liderando o seu pessoal politicamente.

Problemas sérios – O ex-prefeito José Carlos Machado lembra que o desemprego no Brasil, pode trazer problemas sérios para o Estado.

Já na pré-eleição – PCdoB e PT começaram a se estranhar já na pré-eleição deste ano, com a aproximação de Edvaldo Nogueira com André Moura.

Com o estilo – O presidente do PPS, Clóvis Silveira, demonstra muita insatisfação com o estilo do senador eleito Alessandro Vieira.

Atrair partido – Alessandro Vieira vem conversando muito em Brasília para atrair um partido para ele e está entre o Avante, o Podemos e o PPS.

Legenda virgem – Homem de direita, Alessandro sonha com uma legenda virgem de ações políticas que ele considera prejudiciais ao País.

Nada de chuva – Não choveu uma única gota d’água nestes últimos dois dias no sertão e a população está muito preocupada com as conseqüências da longa estiagem.

Depois do mandato – O deputado federal André Moura (PSC) só vai voltar a tratar sobre política depois do mandato. Vai reorganizar o seu bloco.