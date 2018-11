Banese adere à campanha Novembro Azul

20/11/18 - 06:07:16

Palestra sobre o tema “Novembro Azul – Saúde do Homem” reuniu dezenas de funcionários do Banese nesta segunda-feira, 19

Como parte da campanha Novembro Azul, criada para chamar a atenção da sociedade a respeito das doenças masculinas e especialmente quanto à importância da detecção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, a Caixa de Assistência dos Empregados do Banese (Casse) promoveu nesta segunda-feira, 19, em Aracaju, uma palestra sobre o tema “Novembro Azul – Saúde do Homem”.

Durante o evento, o médico urologista, Dr. Carlos Alberto Paes Silveira, falou sobre os principais aspectos do câncer de próstata, doença que é a segunda maior causa de morte por câncer em homens, mas que, segundo ele, sendo detectada precocemente, tem chances de cura em 90 a 95% dos casos.

De acordo com o Dr. Carlos Alberto, para o acompanhamento eficaz dos problemas de próstata os homens a partir dos 45 anos de idade e os que tenham histórico familiar da doença devem realizar regularmente os seus exames clínicos como o PSA e o exame de toque, conforme as recomendações médicas. “Na fase inicial da doença, não há manifestação de sintomas. Quando ela manifesta sintomas, é porque já está em estágio avançado”, alertou o palestrante.

Para a diretora de Relacionamento com o Associado da Casse, Elda Rodrigues, a palestra do Dr. Carlos Alberto foi muito esclarecedora e atingiu os seus objetivos. “A nossa intenção é incentivar os homens a fazerem os seus exames periódicos e se cuidarem, para que possam ter uma melhor qualidade de vida”, disse Elda, ressaltando que este é o terceiro ano consecutivo em que a Casse participa da campanha Novembro Azul.

