CORPO DE BOMBEIROS PARTICIPA DO NATAL ILUMINADO

20/11/18 - 14:03:03

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM) também se engajou na realização do Natal Iluminado, iniciativa da Fecomércio e Prefeitura de Aracaju, com apoio da CELSE e Energisa. A participação do Corpo de Bombeiros foi firmada após a visita dos representantes da Fecomércio, nas pessoas do superintendente Maurício Gonçalves e do diretor Alex Garcez, ao novo comandante dos Bombeiros em Sergipe, coronel Gilfran Mateus.

O superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, destacou a importância do Corpo de Bombeiros na realização do Natal Iluminado, valorizando a atuação preventiva de acidentes e a ação em favor da sociedade realizada pela corporação.

“O Corpo de Bombeiros é uma instituição importante que trabalha pela garantia das vidas das pessoas e atua na prevenção de acidentes, o que é importante para realizarmos o Natal Iluminado com mais segurança. Viemos visitar o comandante e saímos daqui com a parceria firmada, o que muito nos alegra”, disse Gonçalves.

O diretor da Fecomércio e coordenador do Natal Iluminado, Alex Garcez, agradeceu a receptividade do comandante dos Bombeiros e lembrou que para as ações de grande porte da programação comemorativa do natal, a participação dos Bombeiros é muito importante.

“Teremos em nossa programação, várias atividades culturais, artísticas, musicais e também a ceia solidária que irá atender mais de 500 moradores de rua, então ficamos felizes com o engajamento do Corpo de Bombeiros em nossa iniciativa. A ação de revitalizar o Centro Comercial de Aracaju, criando esse novo cartão postal para os aracajuanos e turistas será ainda mais efetiva com a participação dos bombeiros. Estamos felizes com essa parceria”, afirmou Garcez.

O comandante dos Bombeiros, coronel Gilfran Mateus, lembrou que a corporação irá atuar no tocante às questões da segurança do palco, presença de extintores de incêndio e instalações elétricas, fazendo as verificações e orientando as correções necessárias, para que a festa do Natal Iluminado seja a mais segura possível para todos.

“Nós estaremos disponíveis para o que precisarem a nossa preocupação é justamente com a questão de segurança, pela montagem do palco, se tem ou não extintores, a questão elétrica, tudo isso pensando nas pessoas que estarão prestigiando o evento. É bastante importante voltar o clima natalino, ter algo que chame atenção das famílias, pois vemos isso muito no interior, mas aqui na capital já não temos mais esse costume. Temos praças e pontos históricos, e muitos deles não são arrumados no final do ano, e agora com essa ornamentação, a população vai ter uma opção a mais para levar a família no fim de ano, assim como chama também a atenção dos turistas”, declarou o comandante.

A programação do Natal Iluminado 2018 será iniciada com o acendimento das luzes no dia 30 de novembro, às 18 horas e se estenderá até o dia 06 de janeiro de 2019. Serão instalados mais de 400 mil pontos de luz, com investimentos realizados de mais de 600 mil reais que serão custeados pela Fecomércio, que conta neste ano com o patrocínio das Centrais Elétricas de Sergipe (CELSE) e da Empresa Energética de Sergipe (Energisa).

Por Márcio Rocha

Foto assessoria