CORRUPÇÃO: A CASA VAI CAIR, BALANÇANDO JÁ ESTÁ, DIZ VEREADOR

20/11/18 - 16:05:36

Mais uma mentira do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) foi exibida pelo vereador e líder da oposição Cabo Amintas (PTB), na manhã desta terça-feira, 20, na Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). Desta vez, o tema foi a infraestrutura urbana da capital, com promessas que vinham desde iluminação pública até wifi em praças, no projeto chamado “Aracaju Conectada”.

De início, o parlamentar apresentou o vídeo do dia expondo as promessas não cumpridas pelo prefeito e ironizou as viagens que ele tem feito à Europa. “Pra não perder o costume, gostaria de mostrar a vocês e a população aracajuana, mais uma mentira do prefeito de Barcelona, desculpe, de Aracaju. É que ele vai tanto pra Barcelona que eu até confundo”, alfinetou.

Nas imagens exibidas por Amintas, Edvaldo prometia iluminação pública e monitoramento através de câmeras de segurança. Além disso, um de seus compromissos era a instalação de internet nas praças da capital. No vídeo de campanha, ainda foi ressaltado que muitos seriam lembrados pelas promessas que não cumpriram e pelas obras que não realizaram.

“Vocês viram essa última frase do vídeo? É da campanha do prefeito Edvaldo Nogueira. ‘Alguns serão lembrados pelo eleitor pelas promessas que não cumpriram’, ou seja, eleitor de Aracaju, não esqueça de Edvaldo Nogueira. Dizem que isso é coisa oposição, mas eu não ouço uma voz que venha me desmentir. Contra fatos não há argumentos! Ele não cumpriu nem vai cumprir, esse é o jeito Edvaldo Nogueira de administrar”, afirmou.

Amintas ainda usou seu espaço no Pequeno Expediente para exibir o jornal Cinform, que apontava que Edvaldo Nogueira pode responder por compadrio e favorecimento.

“Senhores, lembram que eu falei sobre uma denúncia de corrupção? Estamos chegando… Para quem tinha dúvidas, eu quero avisar: já estou com documentos em mãos e as apurações começaram. Sabe onde essa festa vai acabar? Na cadeia!”, afirmou, incisivo.

E acrescentou “quero avisar aos envolvidos nessas maracutaias de festas que eu tenho documentos. Sabe aqueles negócios que os jornalistas dizem ‘exclusivo’? Só eu tenho! E esses documentos vão tirar muita gente do sossego e do poder. Pessoas que trabalhavam em eventos da prefeitura dizem que estão correndo risco de morte, pedem proteção à polícia. A casa vai cair, balançando já está!”.

Por Evenilson Santana