Em Aracaju, semáforos inteligentes são implantados graças a André Moura

20/11/18 - 10:30:29

Parte do recurso do Ministério das Cidades para a Mobilidade Urbana de Aracaju está sendo aplicada na semaforização inteligente da capital sergipana. A verba, no valor de R$ 140 milhões, foi viabilizada em 2017 pelo deputado federal André Moura (PSC/SE) com a vinda do ministro Alexandre Baldy, que visitou obras em toda a capital.

Estão sendo instalados 150 semáforos inteligentes nos cruzamentos de ruas e avenidas de Aracaju e funcionarão de forma integrada com a necessidade do fluxo de veículos, ou seja, o semáforo tem um sensor que identifica o número de carros na via e calcula o tempo que o sinal deverá ficar aberto ou fechado, facilitando a mobilidade e evitando que o condutor permaneça esperando sem vir nenhum carro na outra via.

Para André esses semáforos tornam a locomoção urbana mais eficiente e diminuem o congestionamento no trânsito nos horários de pico. “Seguramente vai melhorar a circulação não só dos veículos, mas também dos pedestres, dando ótimos resultados e diminuindo o tempo parado nos cruzamentos”, afirmou.

A sinalização semáfórica inteligente é adotada por grandes cidades dos Estados Unidos, a exemplo de Nova Iorque e, no Brasil, São Paulo, Cuiabá, Joinville, Rio Claro e outras.

Foto: Silvio Rocha/ PMA

Por Marcelo Gomes