EM NOTA, REDE ANUNCIA QUE FARÁ FILIAÇÃO EM BLOCO AO PPS

20/11/18 - 08:36:15

A REDE emitiu uma nota para informar que “por conta do não atendimento à chamada cláusula de barreira, o partido passará a sofrer severas restrições a partir de 2019, com uma redução expressiva na sua capacidade de atuação”.

A nota diz ainda que “por esta razão, o Elo Nacional passou a debater alternativas para o futuro, resumidas à perspectiva de fusão com o PPS, partido disposto a ser totalmente reformulado para abrigar o desejo de renovação política, ou à manutenção da REDE em condições mínimas”.

Diante deste cenário, o grupo que integra o partido em Sergipe e que carrega a responsabilidade de ter recebido uma votação expressiva nas eleições, decidiu antecipar a sua tomada de decisão.

Será feita uma filiação em bloco no PPS, para que se possa colaborar na construção de uma nova via política no Brasil e em Sergipe, baseada na defesa intransigente do combate à corrupção, na independência perante o Executivo e no respeito aos direitos individuais.

O novo grupo já nasce forte, com quadros altamente respeitados no estado, diversos vereadores, 4 Deputados Estaduais, 1 Senador e principalmente uma militância aguerrida.

É preciso construir novos caminhos para Sergipe. Vamos fazer isto juntos.

Coordenadores:

Emerson Ferreira

Luis Fernando Carvalho

Clarissa França

Núzia Campos

Magno Correia

Iara Cortez

Marcos Lima

Maikon Oliveira

Parlamentares:

Alessandro Vieira

Georgeo Passos

Kitty Lima

Américo de Deus

Adriano Santana

Filiados:

Ricardo Lima

Henrique Rocha

Elisângela Bonifácio

Flávio Cardoso

Wendel Oliveira

Thiago Roberto

Fabrício Cardoso

Gisele Késsia

Fábio Mangueira

Edcláudio Ferreira

Carlos Magno

Lourival Oliveira

Eduardo Oliveira

Wendel dos Santos

Isaías Silva

Aclécio Aragão

Gilson dos Santos

Pedro Vilanova

