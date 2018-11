JUSTIÇA DETERMINA O AFASTAMENTO DE VALMIR DE FRANCISQUINHO

A juíza Taiane Danusa Gusmão Barroso Sande, da 2ª Vara Cível de Itabaiana, determinou nesta segunda-feira (19) o afastamento imediato do prefeito Valmir de Francisquinho (PR) de suas funções e a posse da vice, Carminha Mendonça (PSC), no cargo de prefeita. Também foi determinado o afastamento do secretário de Agricultura, Erotildes José de Jesus.

Por conta de seu afastamento, toma posse na manhã desta terça-feira (20) a vice-prefeita do município, Carminha Mendonça (PSC). A posse está prevista para acontecer às 11 horas de hoje na Câmara Municipal.

Prisão – Valmir de Francisquinho foi preso durante a Operação Abate Final, que foi deflagrada pelo Ministério Público Estadual e Polícia Civil. Também foram presos nesta operação o secretário de Agricultura Erotildes de Jesus e mais três pessoas. As investigações apontam que o prefeito se utiliza de ‘laranjas’ para esconder recursos do município.

Licença – na última sexta-feira (16) a assessoria jurídica do prefeito Valmir de Francisquinho entrou com o pedido de licença para evitar a cassação. A Lei Orgânica não permite que esteja fora do município por mais de 10 dias.