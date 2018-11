Lançamento de CD dedicado a Jobim terá renda revertida à instituição filantrópica

20/11/18 - 15:15:11

Próxima quinta-feira, dia 22 de novembro de 2018, no auditório do SESC-Centro, Aracaju, às 17h30, será realizado o pocketshow do Duo Vieira, em homenagem aos 60 anos da Bossa Nova.

Trata-se de um recorte no tempo musical, do qual foram elencadas 10 composições do período pré-bossa (1947-1958) no âmbito composicional de Tom Jobim e suas parcerias. O Concerto tem um cunho musical e didático, entremeado pela narrativa dos principais fatos que contextualizam as canções.

A singularidade da proposta tem como objetivo apresentar ao público uma faceta pouco conhecida do caminho que a Música Popular Brasileira trilhou até culminar com a Bossa Nova, há 60 anos.

Toda a arrecadação da bilheteria será destinada para a Casa de Sossego Vó Tereza (www.casadesossegovotereza.com.br), entidade que se propõe a atendimento a crianças e adolescentes com paralisia cerebral e idosos em vulnerabilidade social, situada no Bairro Robalo, Aracaju, Sergipe.

Sobre a Casa de Sossego

A casa de Sossego Vó Teresa é um espaço que está sendo construído por meio de recursos arrecadados de forma voluntária e que tem como objetivo cuidar de crianças e adolescentes com paralisia cerebral e idosos em vulnerabilidade social.

Por Maira Andrade