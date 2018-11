MULHER SOFRE INFARTO ENQUANTO AGUARDAVA PROVA NO DETRAN

20/11/18 - 09:04:30

Uma mulher identificada como Helena Santana Santos, 30 anos, natural do Rio de Janeiro e moradora do bairro Coroa do Meio, em Aracaju, sofreu um infarto no inicio da manhã desta terça-feira (20), dentro de uma sala onde faria a prova prática do Detran

As informações são de que ela passou mal na hora de fazer a prova, o que teria provocado o infarto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local tentando fazer a reanimação, mas ela não resistiu e acabou morrendo.

Por conta do incidente, o atendimento no local acabou sendo suspenso.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias