Presidente da Amase recebe Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar

20/11/18 - 07:33:03

O juiz de direito Marcos de Oliveira Pinto, recebeu no final da tarde desta segunda-feira, 19 no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar. A autoria é do deputado Georgeo Passos (REDE).

Segundo o parlamentar, o juiz que exerce o cargo de presidente da Associação dos Magistrados de Sergipe (Amase), foi indicado para receber a honraria em virtude do trabalho que Marcos Pinto desempenhou quando comandou o departamento de precatórios no Tribunal de Justiça de Sergipe.

“Dr. Marcos conseguiu fazer uma revolução na nossa visão, informatizando o setor, o Departamento de Precatórios foi instituído e ele foi ser o primeiro diretor na gestão do desembargador Luiz Mendonça como presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe; conseguiu organizar as listas e naquele momento mais de 100 milhões de reais foram pagos às pessoas que venceram na justiça e estavam esperando”, destaca complementando que essa foi uma das pautas travadas no Parlamento sempre cobrando agilidade por parte do Poder Judiciário.

“Afinal de contas tinha gente na fila desde 2002 e depois que dr. Marcos Pinto assumiu, percebemos uma evolução. Lógico que ainda tem que avançar mais. Muitas pessoas ainda estão na fila, mas foi um gesto pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido em prol dessas pessoas que receberam os precatórios e deram esperança às que ainda estão na fila. Nada mais do que justo entregar a Medalha do Mérito Parlamentar a um sergipano, filho de Aracaju, que em sua missão há mais de 20 anos no poder Judiciário, vem se destacando pela sua forma de atuar”, justifica Georgeo Passos.

Compartilhamento

Na oportunidade, o homenageado disse ser uma satisfação receber a honraria na Assembleia Legislativa de Sergipe, como reconhecimento pelos dois anos à frente do Departamento de Precatórios na gestão do desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça.

“A gente compartilha essa alegria com todos aqueles que contribuíram para o trabalho no Departamento de Precatórios e nos diversos setores do Tribunal de Justiça como a modernização, a tecnologia e a própria divulgação. É algo que nos deixa muito feliz e essa alegria é compartilhada com quem contribuiu e merece esse reconhecimento também”, afirma agradecendo ao deputado Georgeo Passos pela honraria recebida no plenário da Alese.

O desembargador Ruy Pinheiro parabenizou o homenageado pela educação, formação religiosa, simpatia e competência. “Hoje me sinto lisonjeado em parabenizar vossa excelência, todos fazem comentários de que és um grande colega em decorrência da sua postura e responsabilidade como magistrado”, afirma.

Homenageado

Natural de Aracaju, Marcos de Oliveira Pinto é graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (1994), possui mestrado em Direito, Estado e Cidadania pela Universidade Gama Filho (2004). Lecionou na Universidade Tiradentes (Fevereiro/2005 – Junho/2007 // Abril/2009 – Fevereiro/2011), nas disciplinas de Introdução ao Direito Administrativo I e Direito Administrativo II (Graduação Direito – UNIT) e os módulos de Direito Administrativo e Teoria da Constituição (Pós-Gradução em Direito – UNIT).

É integrante do Conselho Administrativo e Pedagógico da Escola Judicial de Sergipe – EJUSE, desde 09.04.2014, bem como da Comissão da Pós-Graduação Lato Sensu da Escola Judicial de Sergipe – EJUSE desde agosto de 2014 (Resolução nº 01/2014). Ministrou o módulo de Direito Administrativo no Curso de Pós-Graduação em Direito Constitucional pela EJUSE.

Atualmente exerce a função de presidente da Associação dos Magistrados de Sergipe (Amase).

Mesa

Na composição da Mesa, os deputados Luciano Bispo (presidente da Alese), Georgeo Passos e Luciano Pimentel; além do desembargador Rui Pinheiro, representando a Presidência do Tribunal de Justiça de Sergipe e a desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva e o coronel Carlos Rollemberg representando o Comando da Polícia Militar de Sergipe.

No plenário, os deputados Garibalde Mendonça (MDB) e Maria Mendonça (PSDB), além de juízes, o desembargador Luiz Mendonça e a procuradora Maria Cristina Foz, servidores do TJSE, familiares e amigos do juiz Marcos de Oliveira Pinto.

O presidente Luciano Bispo agradeceu ao homenageado pelo trabalho à frente do Departamento de precatórios, aos familiares do homenageado, aos juízes e desembargadores e todos presentes, além da Banda da Polícia Militar de Sergipe.

Por Aldaci de Souza

Fotos: César de Oliveira