SAMUEL VAI AO TJ/SE EM BUSCA DE APOIO PARA O BATALHÃO DA RESTAURAÇÃO

20/11/18 - 05:36:00

Na manhã desta segunda-feira,19, o deputado Capitão Samuel foi recebido, em audiência, pela Dra. Irací Mangueira, juíza que coordena a Infância e a Juventude no TJSE (Tribunal de Justiça de Sergipe). A visita teve o objetivo de convidar a juíza, assim como a sua equipe para conhecer as instalações do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos ‘Batalhão da Restauração’ no dia 15, onde será comemorado o Natal da Instituição.

Bastante encantada com a grandiosidade e comprometimendo do projeto, a Dra. Irací solicitou que a psicóloga e assistente social, que fazem parte da sua equipe no TJ, façam uma visita à instituição para conhecer o trabalho de perto, onde poderão analisar uma forma mais adequada de prestar apoio a esta comunidade terapêutica.

Aproveitando a visita, o Capitão Samuel comentou sobre os jovens, menores de idade, que são tratados na instituição, onde a lei vigente permite que estejam entre os adultos, desde que durmam em alojamentos diferentes.

Samuel ainda afirma que está recebendo menores por uma questão humanitária. “A nova legislação que preconiza a comunidade terapêutica permite que menores de idade sejam recebidos em suítes diferentes das dos adultos. “Estamos buscando cumprir legislação, só que estas leis sofrem constantes alterações e queremos trabalhar dentro da lei”, declara.

Segundo Samuel, o desejo não era de receber menores. É impossível não acolhê-los, já que as famílias vão bater na porta do Batalhão desesperadas pedindo por socorro E acabamos atendendo”, afirma.

A juíza, Dra Irací Mangueira ainda recomendou que o Capitão Samuel Agende uma audiência com o Juiz Antônio Cerqueira para apresentar o projeto o Batalhão da Restauração em busca recursos para estruturar a instituição.

Fonte e foto assessoria