Senac abre as matrículas para cursos que iniciam até abril

20/11/18 - 15:22:58

O Senac Sergipe está com inscrições abertas para os cursos que terão início de novembro até abril do próximo ano. São mais de 100 opções de títulos, das mais diversas áreas, distribuídas nas unidades do Senac em Aracaju, Lagarto, Itabaiana e Tobias Barreto.

Vale destacar a oferta dos cursos técnicos. Nesta programação serão oferecidos os técnicos em Computação Gráfica, Guia de Turismo, Administração, Massoterapia e Logística.

Na capital, as matrículas devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h30, na Central de Atendimento da instituição de ensino, localizada à AV. Ivo do Prado, 564, bairro São José. No interior, as inscrições são feitas nas respectivas unidades do Senac.

A programação completa de cursos, bem como as informações necessárias para a matrícula e os descontos do plano de fidelização encontram-se no site se.senac.br. Mais informações através do fone 79-3212-1560.

Por Helmo Goes