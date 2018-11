Terminais Autoatendimento trazem eficiência no serviço de recargas

20/11/18 - 05:46:54

Os Terminais de Autoatendimento (ATMs) em Aracaju estão facilitando o acesso do passageiro às recargas dos cartões. Atualmente, 95% das recargas são feitas pelos ATMs mesmo na Sede da Aracajucard, onde há uma central de atendimento pessoal, as pessoas preferem utilizar a praticidade dos ATMs para obter os serviços. A satisfação dos passageiros tem sido notória diante da agilidade do serviço que permite em poucos segundos a realização de recargas com validação eletrônica dos créditos, consultas a saldos e aquisição no ato do autoatendimento do cartão Mais Aracaju Pré-pago.

O ATM serve não somente para compra de passagens inteiras, como também meia-passagem com o cartão de meia gratuidade para o estudante.

Os terminais estão localizados em seis pontos da cidade, com 10 máquinas à disposição: no Terminal DIA – funcionando de segunda a sexta, das 7h ‪às 19h) e aos sábados até ‪às 14h -, na Rua do Turista – de segunda a sexta, das 8h ‪às 17h, no Shopping Prêmio – todos os dias, das 10h ‪às 22h, e as Universidades Tiradentes e Federal de Sergipe.

Além dos postos de autoatendimento e do serviço online de recargas pelo site aracajucard.com.br, continua disponível o serviço de atendimento pessoal na Central da Aracajucard, no bairro Inácio Barbosa, próximo à SMTT. Entretanto, o serviço de autoatendimento tende a ser ainda mais expandido por Aracaju e pela região metropolitana, estando em breve em outros Shoppings e locais estratégicos das cidades.

A bilhetagem eletrônica gera praticidade e segurança na hora de pagar a passagem de ônibus, evita a exposição dos passageiros com movimentação de dinheiro no ônibus, proporciona um melhor controle de utilização por parte do usuário e é um mecanismo de simples acesso ao consumo e realização de recargas.

A eficiência do serviço dos ATMs reduziram de maneira significativa as filas para a compra de recargas no atendimento pessoal. Para a compra de recargas no ATM é cobrada uma taxa de conveniência para manutenção e investimento nesses novos equipamentos. A cobrança é comum em outras capitais do país e equivale a 2,5% do valor da compra efetuada em dinheiro. Para recargas realizadas com o cartão de débito a taxa é fixa no valor de R$ 3,50.

Da Ascom Setransp