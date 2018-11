TRE SERGIPE REALIZARÁ VI FÓRUM DE GESTÃO ESTRATÉGICA

20/11/18 - 15:56:39

O evento será na próxima sexta feira (23), a partir das 8h30

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), promoverá, na próxima sexta feira (23), a partir das 8h30, o VI Fórum de Gestão Estratégica. A realização anual do FGE está prevista no art. 7º da Resolução 161/14 que aprovou o Planejamento Estratégico do TRE-SE para o Ciclo 2015 – 2020, como uma das ações do Plano de Comunicação da Estratégia.

O evento tem por objetivo promover a estratégia do TRE/SE, buscando o envolvimento dos magistrados e servidores e agregando a equipe com o propósito motivacional, através do reconhecimento do trabalho desenvolvido por todos.

O panorama do planejamento estratégico do Tribunal será apresentado pelo coordenador de planejamento, estratégia e gestão do órgão, Marcelo Gerard. Dando continuidade ao evento, o produtor e criador de conteúdo no mercado áudio-visual, Marco Zanqueta, trará a palestra “Inovações e Mudanças Positivas”.

O secretário de tecnologia da informação do TRE-SE, José Carvalho Peixoto, também participará do Fórum, falando sobre Segurança no Uso dos Recursos Internos de TI. Norival Navas Neto, secretário de administração, finanças e orçamento do Tribunal, apresentará o orçamento do ano de 2019, exibindo os cenários e perspectivas.

Ao final do Fórum, a coordenadora de educação e desenvolvimento, Maria Conceição Vasconcelos, apresentará o Plano Estratégico de Pessoas. Para conferir a programação completa do FGE, clique aqui.

Fonte TRE/SE