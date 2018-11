Avosos celebra Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil

Avosos celebra Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil com assinatura de Termo para execução de obras no HUSE

Novas instalações do Internamento Pediátrico da Oncologia levará o nome de Tia Ruth

Uma melhoria sólida no tratamento de crianças e adolescentes com câncer no Estado de Sergipe. É assim que a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia (Avosos) vai celebrar o próximo 23 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil. Neste dia, às 8h30, será assinado o Termo de Execução das obras das novas instalações do Internamento Pediátrico da Oncologia ´Tia Ruth´ do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), um espaço exclusivo e humanizado para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. A assinatura acontece no espaço das futuras instalações do internamento, localizado do HUSE.

A escolha do nome de Maria Ruth Wynne Cardoso para a Ala é um reconhecimento ao trabalho da presidente de Honra da Avosos, que há 37 anos iniciou em sua residência os primeiros passos no apoio ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer. A obra terá início já a partir deste mês de novembro, com previsão de término em fevereiro de 2019. Para tanto estão sendo utilizados recursos da Avosos, no total de R$ 49.336,13 para a reforma, além da doação de parte da mobília do internamento.

Segundo o presidente voluntário da Avosos, Wilson Melo, a notícia foi recebida com gratidão e alegria pelos voluntários, funcionários e parceiros da instituição. “Tudo começou com Tia Ruth. De forma simples, com “migalhas” [como ela costumava dizer], esta dona de casa iniciou uma mudança substancial no acolhimento de crianças e adolescentes com câncer, contribuindo para maior qualidade de vida e melhoria do tratamento desses pacientes em nosso Estado. A assinatura deste Termo para execução de obras no HUSE é um marco importante. O tratamento é um dever do Estado, mas o apoio ao tratamento é algo que a Avosos pode contribuir e é para isso que trabalhamos há 31 anos”, informa Wilson Melo.

Para o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, a assinatura do termo de execução está programada para ocorrer na sexta-feira. “Isso não apenas simboliza, mas estreita de forma muito efetiva a relação da Secretaria de Estado da Saúde com a Avosos, instituição que tem expertise e estrutura no apoio assistencial a crianças e adolescentes com câncer. A parceria com a Avosos será um ganho de excelência e, quando as obras estiverem concluídas, nossas crianças e adolescentes serão beneficiados com o novo espaço”, pontua o gestor da Saúde.

