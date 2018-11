CERVEJARIA AMBEV QUER ESTIMULAR PARCERIAS EM ESTÂNCIA

21/11/18 - 14:18:20

A companhia procura empresas de diferentes perfis, incluindo micro e pequenos empreendedores da região, para sua base de fornecedores

A Cervejaria Ambev, conhecida por sua cultura empreendedora, vem realizando eventos regionais em busca de parcerias com novos fornecedores. No dia 29 de novembro, uma edição será realizada em Estância (SE) com o objetivo contribuir para os mercados locais e o desenvolvimento da economia na região, oferecendo oportunidades para todos os tipos de negócios.

Empresas de diferentes perfis, tamanhos e segmentos, incluindo micro e pequenos empreendedores, são convidados a participar para conhecerem as políticas da Cervejaria Ambev e as oportunidades de parceria com a empresa, com destaque para as categorias de Facilities, Manutenção Industrial, Materiais de construção, Ferragens e Ferramentas, Filtros, Equipamentos de trabalho e segurança, Comunicação Visual, Rolamentos, Vedação, Válvulas e acessórios, Materiais Elétricos, Correias e Cilindros. Os interessados em participar devem cadastrar-se previamente no site www.sergipe.suprimentosambev.com.br.

Nos eventos já realizados esse ano em demais estados, mais de 550 novas empresas de diferentes perfis entraram para a base de fornecedores da Cervejaria Ambev. Eles receberam informações sobre a Política de Responsabilidade Global de Suprimentos da companhia, que aborda temas como respeito à jornada de trabalho, prevenção de acidentes, uso de equipamentos de proteção individual, combate à corrupção, gestão ambiental, tratamento de resíduos, entre outros princípios fundamentais para a atuação como parceiro da Cervejaria Ambev.

Serviço

Feira de Fornecedores da Cervejaria Ambev Águas Claras em Estância (SE)

Data: 29 de novembro de 2018

Horário: 09h às 12h e 14h às 17h

Local: Cervejaria Ambev Águas Claras– Rod. BR 101 S/N, KM 133, Industrial. Estância-SE, 49200-000

Inscrições pelo site: www.sergipe.suprimentosambev.com.br

Sobre a Cervejaria Ambev

Unir as pessoas por um mundo melhor. Esse é o sonho da Ambev, empresa brasileira, com sede em São Paulo, e presente em 18 países. No Brasil, somos mais de 32 mil pessoas que dividem a mesma paixão por produzir cerveja e trabalhamos juntos para garantir momentos de celebração e diversão. A Ambev é uma cervejaria inovadora e temos o consumidor no centro de nossas decisões e iniciativas. Nosso portfólio conta com cervejas, refrigerantes, chás, isotônicos, energéticos e sucos, de marcas reconhecidas como Skol, Brahma, Antarctica, Budweiser, Stella Artois, Wäls, Colorado, Guaraná Antarctica, Fusion, do bem e AMA, a água mineral que destina 100% de seu lucro para projetos que levam acesso à água potável para famílias do semiárido brasileiro. Somente nos últimos cinco anos, investimos R$ 17,5 bilhões no país e deixamos um legado além dos investimentos com nossa ampla plataforma de sustentabilidade. Esse compromisso inclui metas claras, divulgadas publicamente, e se traduz em quatro pilares: consumo inteligente, água, resíduo zero e desenvolvimento. Esse trabalho é feito com uma rede de parceiros, pois acreditamos que a construção de um mundo melhor se torna mais rica quando feita em conjunto.

Fonte Máquina Cohn & Wolfe

Foto ilustração – sete maravilhas de Estância