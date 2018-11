Edvaldo Nogueira retorna à Prefeitura e realiza mais uma live

21/11/18 - 07:54:08

O prefeito Edvaldo Nogueira acaba de retornar ao comando da administração municipal após participar da 8ª edição do Congresso Mundial de Cidades Inteligentes “Smart City”, em Barcelona, na Espanha. Assim que reassumiu o cargo, nesta terça-feira, 20, ele fez questão de realizar mais uma #LivecomEdvaldo, espaço no qual interage, ao vivo, com a população, através das redes sociais.

O encontro foi iniciado com o prefeito dando ênfase ao congresso, do qual participou como membro da Frente Nacional de Prefeitos. O gestor compartilhou com os internautas as experiências vividas nos últimos dez dias nas áreas da mobilidade, energia, novas tecnologias, entre outras.

“Tive o prazer de participar, pelo segundo ano consecutivo, deste evento que discute temas tão importantes. Lá, pude conhecer novas experiências, trocar ideias e conhecer projetos bem-sucedidos de Barcelona, que é uma das cidades da Europa vista como modelo de qualidade de vida, a exemplo dos sistemas de transporte e limpeza pública. Além disso, visitei estandes da feira e tive a felicidade de ver um trabalho nosso selecionado, que provavelmente será apresentado na próxima edição, e é fruto do trabalho que temos desenvolvido dentro do tema”, destacou.

Ainda sobre o evento, Edvaldo ressaltou ter sido uma oportunidade para aperfeiçoar o projeto de cidade inteligente, que já está sendo colocado em prática na capital sergipana. “É através das experiências bem-sucedidas apresentadas que idealizaremos novas metas, adequaremos a nossa realidade e colocaremos em prática, como temos feito. O plano de mobilidade, o prontuário eletrônico das unidades de saúde e a matrícula online são exemplos reais disso. Esses encontros têm sido fundamentais para a tomada de decisões dentro do processo de transformar Aracaju em uma cidade inteligente, humana e criativa”, avaliou.

Bate-papo

Na sequência, Edvaldo respondeu às perguntas dos internautas sobre temas variados. Uma delas, feita por Fabiana Nery, foi sobre o Réveillon. Quanto à festa, o prefeito confirmou, mais uma vez, a realização e informou que as atrações serão divulgadas na próxima quarta-feira, dia 28. “Eu havia me comprometido com vocês que a programação seria anunciada na segunda-feira, dia 26, mas em virtude de uma reunião que eu e outros prefeitos teremos com o futuro ministro da Casa Civil da presidência, Onyx Lorenzoni, ou com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, não poderemos realizar nesta data. Mas confirmo que na quarta, às 9h, estaremos divulgando a programação do Réveillon. Posso adiantar que está muito boa”, afirmou.

Já a internauta Elaine Alves perguntou sobre reajuste da tarifa de ônibus. O prefeito informou que a proposta enviada pelos empresários à Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), continua em fase de avaliação. “Normalmente o aumento da tarifa ocorre, anualmente, nesse período. Ano passado não concedemos e estamos avaliando como será em 2018. Repito que meu relógio não funciona no mesmo tempo do relógio dos empresários e que se houver a necessidade de conceder o reajuste daremos prioridade aos trabalhadores, que precisam do transporte público para se deslocarem”, explicou.

Cristina Tourinho, moradora do bairro Augusto Franco, usou o espaço para pedir a revitalização da praça que fica localizada no final de linha. O gestor se comprometeu a estudar mecanismos para reestruturação do espaço. “Tenho um carinho muito especial por essa área e vou buscar recursos para revitalizarmos o local. Este ano eu não consigo mais resolver, mas colocarei dentro das minhas prioridades para 2019”, garantiu.

A tradicional corrida Cidade de Aracaju também foi tema da live. Ao receber elogios pelas duas últimas edições do evento esportivo, Edvaldo aproveitou para comunicar que, em 2019, a data previamente anunciada poderá ser modificada. “Recebi uma ligação do prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, informando que a procissão do Senhor dos Passos vai acontecer no dia 16 de março, justamente quando pretendíamos realizar a corrida. Por ser um evento grandioso, estamos estudando uma forma de não chocar. Uma das possibilidades é modificar a data. Mas quero dizer que já estamos tomando providências e nos próximos dias devemos anunciar”, avisou.

Assim como a corrida, os programas de recapeamento asfáltico e tapa-buraco também foram motivos de elogios. A internauta Itala Meireles, por exemplo, agradeceu pelo serviço executado na avenida Carlos Magno, localizada no bairro Soledade, onde mora. “Agradecemos pelo recapeamento da via e também pelo serviço de pintura das faixas de pedestres e redutores de velocidade”, celebrou a moradora.

Live com Edvaldo

A live ocorre a cada 15 dias, através do Facebook e Instagram. O encontro está marcado para as segundas-feiras, mas, excepcionalmente, os dois últimos, foram agendados para as terças-feiras, devido a agenda do prefeito. Idealizado por Edvaldo Nogueira, o projeto como o objetivo de aproximar os aracajuanos da gestão municipal.

Fonte e foto assessoria