EMPRESÁRIOS LANÇAM PROJETO PARA RECUPERAR EMPREGOS

21/11/18 - 14:47:20

Os empresários sergipanos, sensíveis com as dificuldades enfrentadas pela população em encontrar emprego desde que a crise econômica abalou a vida dos empreendedores no estado, resolveram seguir na contramão dos problemas e decidiram se engajar em um plano nacional pelo crescimento das oportunidades de trabalho. O projeto “Empregue + um” chegou a Sergipe e foi alinhado por um grupo de empresários em uma reunião acontecida na manhã de quarta-feira (21), na sede da Fecomércio, firmando um compromisso de elevar as oportunidades de trabalho para os sergipanos. O objetivo é fomentar a economia por meio dos recursos injetados com os novos trabalhadores contratados.

O projeto quer aumentar o número de trabalhadores com carteira assinada no estado, mesmo que isso implique em sacrifício nas contas das empresas, que deverão contratar, mesmo sem condição para isso. O intuito é conseguir em médio prazo a recuperação das receitas aplicadas com a contratação dos novos trabalhadores, por meio dos recursos que serão investidos pelos novos trabalhadores nas atividades econômicas sergipanas. Com o movimento, mais de cinco mil trabalhadores poderão ser recolocados no mercado de trabalho.

Com o apoio da Fecomércio, o “Empregue + um” é uma iniciativa do movimento Brasil 200, com o engajamento de empresários que se unem no momento de crise para o enfrentamento do desemprego. De acordo com o coordenador nacional do Brasil 200, Lúcio Flávio Rocha, o foco é incentivas as empresas dos setores de indústria, comércio, serviços e agricultura a elevarem sua base de empregados, para retroalimentar a economia em todas as atividades.

“De que maneira podemos fazer com que a economia se movimente mais? Empregando mais pessoas, mesmo que isso signifique um investimento que seja difícil de fazer no momento em que estamos começando a nos recuperar de uma crise grave que afetou toda a economia brasileira, principalmente provocando desemprego. É invertendo a situação do desemprego que podemos sair da crise. Vamos incentivar os empresários a empregar, provando que a força empresarial é o que move a economia do país e retomar o desenvolvimento por meio da geração de empregos. É um esforço inicial que será compensado com os recursos sendo reaplicados na economia”, disse Lúcio Flávio Rocha.

O presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira, lembrou como essa iniciativa é inovadora e pode fazer a economia se recuperar através da geração de empregos diretos por meio da contratação de trabalhadores, elevando a circulação de renda e voltando a aumentar as vendas do comércio, a produção industrial e as atividades de serviços.

“Os setores de comércio, serviços e turismo são as atividades econômicas que mais empregam em Sergipe, gerando mais de 350 mil empregos em todo o estado. Se cada empresário contratar apenas mais uma pessoa, esse número aumentará sensivelmente. Eu tenho ouvido empreendedores que querem elevar suas contratações e os índices de confiança do empresário sergipano mostram isso. Então, podemos promover a recuperação de nossa economia por meio do caminho reverso da crise, que é combatendo o desemprego e colocando mais receita circulante no mercado sergipano”, disse Laércio, afirmando que criar novos postos de trabalho é devolver a dignidade às pessoas e incentivar mais formação empresarial, por meio de novas oportunidades de negócio e empregos.

A onda positiva do projeto “Empregue + um” está contagiando os empresários sergipanos, mesmo antes da iniciativa ser lançada oficialmente. De acordo com o empresário Milton Andrade, suas empresas irão colocar novos trabalhadores no mercado, para poder fazer o processo da crise recuar antes do esperado pelos analistas econômicos. Andrade destaca que não contratará um, mas mais trabalhadores.

“Estou animado com essa iniciativa dos empresários. A formulação do projeto conta com a participação de todos, pois as contribuições são importantes e sei o quanto isso é fundamental para que nossa economia se recupere e como os novos empregos irão impactar o mercado positivamente. Eu vou fazer minha parte, contratando não somente um, mas quero pelo menos cinco novos trabalhadores na minha empresa, pois sei que isso irá afetar de forma positiva nos outros comércios e que também chegará às minhas lojas de forma indireta. Todos ganharemos com isso”, disse Andrade.

O projeto “Empregue + um” será lançado pelos empresários e movimento Brasil 200 na noite de quinta-feira (22), às 19h30, no Hotel Quality Aracaju, localizado no Shopping Riomar. No lançamento do projeto, será firmado um compromisso por empresários da indústria, comércio, agricultura, serviços, turismo e outras atividades econômicas para iniciarem as contratações que serão exibidas por um sistema eletrônico chamado “Empregômetro”, para mostrar o resultado das ações empresariais na busca pela geração de emprego e renda, recolocando as pessoas no mercado de trabalho.

Por Márcio Rocha

