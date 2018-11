Fundat oferta vaga de emprego para instrutor de curso Agente de Limpeza

21/11/18 - 14:39:47

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), por meio da Agência do Trabalhador, setor responsável pelo encaminhamento de cidadãos ao mercado de trabalho, está com oportunidade de emprego para instrutor do curso para Agente de Limpeza.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos precisam ter experiência comprovada na área. Além disso, os interessados devem comparecer à sede da Fundat, até esta quinta-feira, 22. A sede da Fundat está localizada na rua Pacatuba, 104, Centro, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 07h30 às 17h.

FUNDAT