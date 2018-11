GILMAR DENUNCIA MERCANTILISMO GENOCIDA NA SAÚDE

21/11/18 - 13:56:17

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) denunciou nesta quarta-feira, 21/11, no plenário da Assembleia Legislativa, “o mercantilismo genocida que tem levado clínicas a não atenderem os segurados do IPES Saúde”. O parlamentar alertou que no site do IPES há uma relação de clínicas autorizadas à realizarem o atendimento ao segurado, mas quando este procura pelo serviço, o mesmo é marcado para meses depois.

“Problema de saúde não espera, estão brincando de saúde pública, são assassinos. Dizem simplesmente que o IPES Saúde demora a pagar ou não paga. As clínicas que se entendam com o IPES, com o Governo. Para onde está indo o dinheiro do beneficiário?”, questionou o parlamentar ao alertar que irá levar a denúncia ao Ministério Público.

Por Ju Gomes – ASCOM

Foto: Jadilson Simões