Gilmar:posso ser candidato em Aracaju, Socorro ou Barra; o povo quem decide”

21/11/18 - 16:14:12

Sendo candidato ou apenas nos bastidores, Gilmar acredita que esse é o desejo de seus eleitores

Instigado sobre a possibilidade de concorrer nas próximas eleições à prefeitura de Aracaju, durante entrevista na tarde desta quarta-feira, 21/11, na Xodó FM de Socorro, o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) enfatizou seu compromisso com os mais de 34 mil eleitores que lhe confiaram o voto.

O deputado lembrou que sua campanha foi realizada na raça, sem receber um centavo do fundo partidário, enquanto outros candidatos de sua coligação receberam muito dinheiro para campanha. No entanto, sagrou-se como um dos deputados eleitos mais bem votado na Grande Aracaju. “De Aracaju, de Socorro ou da Barra? O povo é quem vai decidir. Tem muita gente se precipitando, mas uma coisa eu decidi: não tenho o direito de chegar 2020, passar as eleições e eu não participar dela. Posso não ser candidato, mas no mínimo participarei das decisões”, disse Gilmar Carvalho .

Matadouro – Sobre o fechamento de matadouros por todo o Estado, a exemplo do de Itabaiana que levou à prisão o prefeito Valmir de Francisquinho e o afastamento hoje do prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro, o deputado Gilmar Carvalho disse que irá propor formalmente a formação de uma comissão suprapartidária, para que a Assembleia Legislativa tenha representantes acompanhando as reuniões e denúncias do Ministério Público pessoalmente, e buscando solução para esses problemas.

Parcelamento – Ainda durante a entrevista o parlamentar taxou como “uma vergonha” o parcelamento do pagamento do décimo terceiro aos servidores públicos do Estado. Para Gilmar, “a população não é responsável pela quebradeira do Estado, se é que o Estado quebrou. O servidor do Estado não é responsável por essa situação financeira que aí está. Os verdadeiros responsáveis são outros. Um governo que paga parceladamente salário de servidor, porque não é só o décimo, não tem o meu respeito”.

Da assessoria