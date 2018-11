MINISTRO TRANSPORTES VEM A SERGIPE VISITAR OBRAS EM RODOVIAS

21/11/18 - 05:35:04

O ministro dos Transportes, Valter Casimiro Silveira, estará em Sergipe nesta sexta-feira (23) a convite do deputado federal André Moura (PSC/SE) para visita às obras das rodovias federais BR 235, liberação de trechos da BR 101 e assinatura da ordem de início das obras do encabeçamento da Ponte sobre o Rio São Francisco.

Foram investidos pelo Ministério mais de R$ 300 milhões para a malha rodoviária federal em Sergipe, viabilizados pelo parlamentar sergipano.

PROGRAMAÇÃO

06h30 – Coletiva de Imprensa

Local: Recepção do Radisson Hotel Aracaju End.: Rua Dr. Bezerra de Menezes, 40 – Atalaia

08h00 – Deslocamento terrestre para Areia Branca

End.: Km 34

Objetivo: Visita técnica às obras de restauração da Rodovia BR-235/SE, trecho Aracaju – Divisa SE/BA

Local: margens da BR na sede de Areia Branca

10h00 – Deslocamento terrestre para Cedro de São João

Objetivo:

– Liberação do tráfego em pista duplicada, na Rodovia BR-101/SE, do km 03 ao km 07, trecho Propriá – Cedro de São João e assinatura da ordem de início das obras do encabeçamento da Ponte sobre o Rio São Francisco, divisa SE/AL

Local: Km 03

– Liberação do tráfego em pista duplicada, na Rodovia BR-101/SE, do km 09 ao km 22, trecho Cedro de São João – Malhada dos Bois

Local: km 09

13h00 – Almoço do ministro dos Transportes com prefeitos sergipanos

15h30 – Deslocamento terrestre para Aracaju

18h00 – Aeroporto Santa Maria em Aracaju, retorno para Brasília/DF.

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Por Marcelo Gomes