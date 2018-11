MOVA-SE BUSCA APOIO CONTRA O AUMENTO DE SALÁRIOS DE POLÍTICOS

21/11/18 - 05:16:38

Nesta terça-feira (20), integrantes do Movimento Atitude Sergipe (MOVA-SE) desencadearam uma das fases da Operação Barragem, que é uma iniciativa cidadã para impedir que o efeito cascata, de um possível aumento nos subsídios dos Ministros do STF, venha a piorar ainda mais a situação Fiscal do Estado de Sergipe.

Uma Comissão de Integrantes do MOVA-SE esteve visitando deputados estaduais da atual legislatura e deputados eleitos para o quadriênio 2019-2022. O objetivo das visitas foi buscar a adesão dos parlamentares à luta do Movimento, através da assinatura de um Termo de Compromisso de não aceitar o aumento dos próprios subsídios neste momento e apoiar iniciativas legislativas para corrigir leis estaduais e normas que permitem aumento automático de salário do governador, vice-governador, dos deputados estaduais e dos membros do Judiciário e Ministério Público Estadual.

Já se comprometeram com a causa o Deputado Estadual Georgeo Passos reeleito pela REDE e a vereadora Kitty Lima, também da REDE, eleita deputada estadual a partir de 2019. Também foram visitados a Deputada Ana Lúcia do PT e o Vereador Iran Barbosa, eleito deputado estadual a partir de 2019 também do PT. Ambos sinalizaram simpatia à proposta mas ficaram de analisar melhor e irão se posicionar até o final da semana acerca da assinatura do Termo de Compromisso.

“Continuaremos ao longo da semana na busca do apoio de mais deputados e confiantes na mobilização dos próprios parlamentares para impedir o efeito cascata em Sergipe, pois nosso Estado não suportará mais esse aumento nas despesas de pessoal, antes de um ajuste nas contas públicas, afirma Hebert Pereira, integrante do MOVA-SE.

ASCOM MOVA-SE