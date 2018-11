Nutricionista dá dicas de como se alimentar antes de uma corrida ou caminhada

As estratégias nutricionais para um bom desempenho em uma corrida, segundo especialistas, devem começar, ao menos, dois dias antes da competição. Da mesma forma que o programa de treino deve ser ajustado durante a semana que antecede a corrida, algumas adequações na dieta podem dar aos corredores uma vantagem extra em provas como o Circuito Sest Senat de corrida e caminhada, que acontece no próximo sábado, 24, em Aracaju.

A nutricionista do Sest Senat, Érika Cordeiro, orienta que nos dias que antecedem a prova, a alimentação dos corredores deve ser à base de carboidratos complexos. Isso porque, conforme explica, eles são uma fonte de energia que vai ser liberada aos poucos. “O corredor deve consumir, por exemplo, o macarrão integral, macaxeira, batata doce ou inhame”, cita ao acrescentar que “durante a corrida, a depender do percurso – se for mais que cinco quilômetros – o atleta pode levar um sachê (de suplementação) de carboidratos simples ou carboidratos simples com BCAA para evitar a fadiga muscular”.

No dia do circuito, a recomendação é manter a dieta leve e focar também na hidratação. Cordeiro ressaltou que dois pontos de apoio com água, isotônicos e frutas serão disponibilizados durante o percurso. “A hidratação deve ser constante, não apenas algumas horas antes da prova. O corredor pode optar por outros líquidos como a água de coco, mas minha sugestão é que eles não sejam consumidos faltando menos de 30 minutos para a largada”, completa a nutricionista Érika Cordeiro.

Etapa Aracaju

Três mil pessoas estão inscritas para participar do Circuito Sest Senat de corrida e caminhada que tem como lema “saúde e desafio para quem transporta o Brasil”. O evento que chega à sua 5ª edição, ocorrerá na Orla de Atalaia, com concentração às 16h no estacionamento da Passarela do Caranguejo. A largada está prevista para ás 17h com percursos de 5 e 10 quilômetros para os que irão correr, e dois quilômetros para que os que optaram por fazer a caminhada.