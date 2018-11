COMISSÃO DE FINANÇAS DA CMA REALIZA AUDIÊNCIA SOBRE A LOA

22/11/18 - 13:24:26

por Maíra Andrade

Na próxima quarta-feira, 28, a partir das 14h30, a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) por solicitação da Comissão de Finanças, Tomada de Contas e Orçamento, através de seu presidente Thiaguinho Batalha (PMB), realizará uma Audiência Pública aberta à população sobre a Lei Orçamentária Anual para o ano de 2019. A audiência contará com a presença do secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão do município, Augusto Fábio.

Segundo o vereador Thiaguinho Batalha, a vinda do secretário à Audiência Pública servirá para sanar as possíveis dúvidas e explicar detalhadamente os trâmites do documento para este ano. “Convido a todos os vereadores e populares da nossa cidade para participar desta audiência que irá apresentar a Lei Orçamentária do próximo ano, onde todos poderão opinar e apresentar sugestões para enfim, elaborarmos as emendas e levá-las para votação”, ressalta.

Foto: Gilton Rosas