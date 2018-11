DEPUTADO FÁBIO REIS RECEBE RODRIGO MAIA EM LAGARTO NO SÁBADO

A convite do deputado federal Fábio Reis (MDB/SE), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), visitará Sergipe no próximo sábado (24). Maia visitará Lagarto, cidade natal do deputado sergipano, onde vai participar de almoço no Povoado Brejo e do 16º Potro do Futuro e Campeonato Nacional da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha de Vaquejada, considerado um dos maiores campeonatos de vaquejada do país.

Fábio Reis vai recepcionar Maia no Aeroporto de Santa Maria, em Aracaju, no sábado de manhã. De lá, seguem para Lagarto, a maior cidade do interior sergipano, onde devem almoçar na residência do ex-prefeito e ex-deputado federal Jerônimo Reis, no Povoado Brejo.

Em seguida, Rodrigo Maia e Fábio Reis vão participar da grande vaquejada, aguardada por vaqueiros e vaqueiras de todo o país. O evento, realizado pela ABQM, vai ser realizado entre os dias 22 e 26 de novembro e vai contar com competições equestres e distribuição de prêmios de R$ 300 mil. “Lagarto se tornou uma referência nacional na vaquejada e nos cavalos de quarto de milha, com dois grandes parques, o das Palmeiras, que recebe este evento, e o Zezé Rocha”, ressalta o parlamentar sergipano. “É uma honra contar com a presença do nosso presidente e amigo Rodrigo Maia nesse evento tão importante para a cultura e para a economia do nosso estado”, completa Fábio Reis.

Foto: Luis Macedo / Câmara dos Deputados

da Assessoria de Imprensa