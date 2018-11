EMPRESAS SERGIPANAS VÃO CONTAR COM R$ 1,2 MI PARA INVESTIMENTOS

22/11/18 - 13:41:21

Sergipe terá R$ 1,2 milhão para aplicar em empresas de base tecnológica, aprovadas no Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores – Centelha/SE, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e que em breve terá edital lançado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (Fapitec-SE). O montante, sendo R$ 900 mil oriundos do FNDCR/FINEP e R$ 300 mil da contrapartida do Governo do Estado, vai atender 30 projetos de startups, sendo divididos em três chamadas anuais, que vão contemplar 10 projetos por chamada. Cada projeto poderá solicitar até R$ 40 mil.

O Edital Centelha tem como objetivo estimular a criação de empreendimentos inovadores, a partir da geração de novas idéias, bem como disseminar a cultura do empreendedorismo inovador em todo território nacional, incentivando a mobilização e a articulação institucional dos atores nos ecossistemas locais, estaduais e regionais de inovação do país. “Também visa contribuir para a ampliação da quantidade e melhoria da qualidade das propostas de empreendimentos de base tecnológica submetidas aos ambientes promotores de inovação existentes no Brasil”, destaca Ana Flávia Menezes, coordenadora do Programa de Inovação Tecnológica (PROINT), da Fapitec. “São empresas que estão começando agora e na maioria das vezes o empresário tem a idéia, mas não tem recursos para investir no projeto”, ressaltou ao observar que serão contempladas empresas com faturamento anual bruto de até R$ 4,8 milhões, criadas e formalizadas a partir do programa ou com até 12 meses de criação, contando a partir do lançamento do edital.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio) e a Federação das Indústrias de Sergipe (FIES) são algumas instituições intervenientes que atuando em parceria conseguiram esse resultado favorável para o Estado de Sergipe.

Ascom