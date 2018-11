FAMES realiza workshop sobre atendimento ao cidadão

22/11/18 - 12:56:36

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe – FAMES realizou na manhã desta quinta-feira, 22, um workshop que reuniu servidores municipais. O evento teve como palestrante o profissional em coach, analista comportamental Profiler e especialista em gestão de pessoas e RH, Marcos França.

A FAMES propôs esse encontro com o intuito de capacitar pessoas que lidam diariamente com o serviço público, sendo elas gestores municipais e servidores. Por meio do treinamento, os participantes puderam entender quais ferramentas devem aplicar para não cometer erros diários, além de usar a inteligência emocional e como agir diante de um atendimento.

De acordo com o palestrante Marcos França, o bom atendimento pode ser um grande aliado do gestor público. “Há uma imagem negativa sobre o atendimento proporcionado pelos servidores públicos em todo Brasil. O que nós estamos propondo hoje é uma reflexão do quanto é importante para eles mudar como pessoa para ser cada vez mais um bom servidor e aplicar a ação da empatia, que é se colocar no lugar do cidadão que vai a busca do serviço público”, frisou.

Entre as técnicas aplicadas durante o encontro, uma avaliação do nível de satisfação pessoal, que teve como objetivo questionar as porcentagens de cada item, sendo eles desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, realização de proposito, recursos financeiros, contribuição social, família, entre outros.

Para o presidente da FAMES, Marcos José Barreto, é satisfatório realizar uma palestra que capacite servidores públicos, uma vez que a Federação se preocupa com o relacionamento cotidiano entre prefeitura, secretarias de diversos setores e o cidadão.

“A Fames está sempre disposta para a realização de eventos que pregue o acolhimento, respeito e bondade pelas outras pessoas”.

Ainda de acordo o presidente, difundir esta qualificação é um momento ímpar que corresponde aquilo que a Federação tem como objetivo, que é aplicar boas práticas os municípios associados.

Fonte e foto assessoria