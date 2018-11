Inscrições para a 6ª Edição do Projeto Surf Salva começam nesta quinta

22/11/18 - 05:07:50

O objetivo é ensinar a surfistas formas de prevenir, salvar e aplicar os primeiros socorros em casos de afogamento

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) abre nesta quinta-feira, 22, as inscrições para a 6ª Edição do Projeto Surf Salva. A iniciativa tem como objetivo ensinar a surfistas formas de prevenir, salvar e aplicar os primeiros socorros em casos de afogamento.

Nas aulas, os surfistas aprendem com os bombeiros noções de salvamento; geografia da praia; prevenção de afogamento; socorro com prancha; respiração boca a boca dentro da água; transporte da água para areia e suporte básico de vida.

“O curso é voltado para quem utiliza o surf como prática esportiva, visando a criação de parceiros para o Corpo de Bombeiros no apoio às ações de prevenção e salvamento nas praias de Sergipe”, explica o comandante do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) do CBMSE, tenente coronel BM Hector Monteiro.

Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas. As inscrições serão realizadas no Posto de Guarda-Vidas, próximo à Passarela do Caranguejo, na Orla de Atalaia, na capital sergipana.

Fonte e foto assessoria