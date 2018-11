Matadouros abatem prefeitos

Pais dos deputados estaduais eleitos Talysson de Valmir (PR) e Ibrain Monteiro (PSC), os prefeitos de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), e de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC), têm motivos de sobra para não comemorar a vitória eleitoral dos herdeiros. Os dois foram afastados das prefeituras sob a acusação de terem cometido graves irregularidades na administração dos matadouros municipais. A situação mais delicada é do gestor itabaianense: além de se encontrar preso, ele já foi substituído pela vice Carminha Mendonça (PSC), sua adversária que promete fazer uma devassa nas finanças da prefeitura. A decisão da Justiça de afastar os dois Valmir por motivos idênticos também permite suspeitar que outros prefeitos sergipanos podem ter cometido as mesmas irregularidades detectadas nos abatedouros de gado de Itabaiana e Lagarto. Voltando a Francisquinho e Monteiro, seus advogados vão gastar muita saliva para desfazer as decisões dos magistrados, enquanto eles terão que se desdobrar para recuperar parte do patrimônio político que garantiu as eleições dos pupilos Talysson e Ibrain. Misericórdia!

Dia de eleição

Apenas uma chapa participa, hoje, da eleição da diretoria do Sebrae Sergipe. O novo superintendente será Paulo Eirado, enquanto Marco Pinheiro presidirá o Conselho Deliberativo. Emanoel Sobral – atual superintendente – e Eduardo Prado serão os novos diretores técnico e administrativo, respectivamente. O diretor técnico Marcelinho Barreto ficou de fora da nova composição, que tem a bênção do deputado federal e presidente da Fecomércio Laércio Oliveira (PP).

Ficou pra depois

Ainda não foi ontem que o Tribunal de Justiça votou o pedido de redução das penas dos deputados estaduais Augusto Bezerra (PHS) e Paulinho da Varzinhas (PSC). Um pedido de vistas do desembargador Alberto Romeu adiou a votação. Os dois parlamentares foram condenados a 12 anos de prisão, sob a acusação de terem metido a mão grande nos recursos da Assembleia. A defesa de ambos quer diminuir a punição para sete anos e já conta com o voto favorável do desembargador José dos Anjos. Aguardemos, portanto!

Pulando a cerca

Ao menos quatro deputados estaduais eleitos podem trocar de partidos. Luciano Pimentel (PSB), Zezinho Guimarães (MDB) e Capitão Samuel (PSC) reclamam que foram tratados pelas legendas a pão e água na última campanha eleitoral, enquanto Dilson de Agripino não pretende permanecer no PPS que passará a ser comandado em Sergipe pelo senador eleito Alessandro Vieira (Rede). Os quatro devem trocar de time assim que apareça uma janela partidária que garanta seus mandatos. Marminino!

Regabofe eleitoral

Os deputados federais eleitos Valdevan Noventa (PSC) e Gustinho Ribeiro (SD) participaram, em Brasília, do regabofe oferecido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). O demista reuniu cerca de 100 parlamentares para pedir apoio à sua manutenção no comando da Câmara. E por falar em Rodrigo Maia, ele estará em Lagarto no próximo sábado. Tendo como anfitrião o deputado federal Fábio Reis, Maia prestigiará o Campeonato Nacional da Associação Brasileia de Criadores de Cavalo Quarto de Milha. Arre égua!

Nas mãos do povo

Reeleito com 34 mil votos, o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) está de olho nas prefeituras de Aracaju, Socorro e Barra dos Coqueiros. Segundo ele, o povo é quem vai decidir qual seu destino eleitoral. O parlamentar diz não ter o direito de não participar das eleições de 2020: “Posso não ser candidato, mas, no mínimo, participarei das decisões”. Então, tá!

Meia boca

A TV Atalaia está proibida de usar Uber para transportar suas equipes de reportagem. O deslocamento deve ser feito em carros com a logomarca da emissora. Pelo menos foi o que ficou decidido numa audiência no Ministério Público do Trabalho. Segundo o Sindicato dos Jornalistas, este tipo de transporte tem causado constrangimentos aos profissionais. Houve caso em que os jornalistas tiveram que pegar carona, pois não conseguiram chamar um Uber para retornar à TV Atalaia. Homem, vôte!

Desigualdade

A educação para brancos e negros é desigual no Brasil. Os brancos concentram os melhores indicadores, é a população que mais vai à escola e conclui o estudo. Segundo pesquisa do movimento Todos pela Educação, o desemprego é maior entre os negros (7,5%) e pardos (6,8%) que entre os brancos (5,1%). O trabalho infantil, maior entre pardos (7,6%) e negros (6,5%), que entre brancos (5,4%). A taxa de analfabetismo é 11,2% entre os negros; 11,1% entre os pardos; e, 5% entre os brancos. Cruz credo!

Prestando contas

E o secretário da Fazenda, Ademário Alves, estará na Assembleia Legislativa semana que vem. Vai prestar contas aos deputados sobre as finanças estaduais e, naturalmente, falar sobre a forte crise econômica que se abateu sobre Sergipe. Ontem, o deputado estadual Georgeo Passos (Rede) solicitou que o Parlamento convoque o secretário da Saúde, Valberto Lima, para falar aos deputados sobre as ações da pasta no decorrer deste ano.

Bang-bang

De um bebinho, numa birosca de Aracaju, ao ouvir que o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) vai liberar a posse e o porte de arma pra todo mundo: “É melhor a gente dar um tiro nessa conversa”. Crendeuspai!

