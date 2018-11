MEGA-SENA ACUMULA E PRÓXIMO PRÊMIO VAI PAGAR R$ 70 MILHÕES

22/11/18 - 05:00:18

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.099 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta (21) em Campos Belos (GO). O prêmio acumulou.

As dezenas sorteadas foram: 05 – 15 – 20 – 27 – 30 – 58.

A quina teve 97 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 34.495,53. Outras 7.549 apostas acertaram a quadra; cada uma receberá R$ 633,20.

O próximo sorteio será sábado (24). O prêmio é estimado em R$ 70 milhões.