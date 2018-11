No ‘Dia de Doar’, GACC realiza ação solidária com músicos em Itabaiana

22/11/18 - 06:05:57

No ‘Dia de Doar’, comemorado nesta terça-feira, 27 de novembro, o Grupo de Apoio à Crianças com Câncer (GACC) vai realizar uma ação no Shopping Peixoto, em Itabaiana, das 14h às 19h. O evento vai contar com shows de Luiz Fontineli, Gladston Rosa, Thiago Sol e banda Alma Gêma.

Será uma oportunidade para a população de Itabaiana e região conhecer de perto do trabalho realizado pelo GACC. Colaboradores e voluntários da instituição estarão no local para falar sobre a importância da data, receber doações e explicar como funciona o trabalho realizado há quase 20 anos.

O ‘Dia de Doar’ é uma campanha que conta com a participação oficial de pelo menos 45 países. A mobilização busca promover uma cultura de doação. A celebração teve início nos Estados Unidos, em 2012, e foi criado por uma organização chamada 92Y, sediada em Nova Iorque. Aqui no Brasil, aconteceu pela primeira vez em 2013, sendo organizado pela parceria ABCR – Associação Brasileira de Captadores de Recursos e Umbigo do Mundo Comunicação Estratégica.

Fonte e foto assessoria