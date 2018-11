REUNIÃO PARA NORDESTINO VER

22/11/18 - 00:01:51

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Governadores do Nordeste, eleitos e reeleitos, tiveram reunião ontem em Brasília. Nada diferente de tantas outras que já participaram – inclusive em gestões passadas – com o objetivo de solucionar o eterno problema de uma região que clama por um mínimo de atenção dos Governos Federais futuro, de agora e de outras épocas. O povo nordestino é sempre quem padece com a seca, falta de estrutura, falta de respeito e até de vergonha do Palácio do Planalto.

Quem participou da reunião, não acredita em qualquer mudança nesse cenário de abandono e pobreza crônica.

Os governadores não são visionários de um desenvolvimento sólido e de um tratamento que os leve a sério. Passam à sensação de que vivem deslizando na utopia, mesmo dependente de recursos federais escassos e do variável Fundo de Participação Estadual (FPE). As reações são tímidas, afinal quem teme os flagelados? A região não se desenvolve com um planejamento sustentável, mas se ilude com promessas vãs que são levadas ao vento parco empoeirado de um verão efervescente.

Os governadores do Nordeste, que circulam de vez em quando no Planalto de cuia nas mãos, acham que é necessário priorizar temas que são importantes para a população e repetem quase o mesmo refrão: “crescimento econômico e geração de empregos”.

Perguntaram “como se faz isso?” e sugeriram as mesmas soluções: “com a retomada de obras que estão paralisadas ou andando muito devagar. Em cada estado há um conjunto de obras que, sendo retomado, vai gerar emprego e renda”.

Mas não é apenas disso que o Nordeste precisa. Antes de tudo urge que se dê respeito à sua gente. Respeito e dignidade. E que acredite na região como um amplo provedor do desenvolvimento do País, desde que lhe dêem condições e utilizem o seu potencial energético, mineral e hidrográfico para mover uma nação que o coloca sempre como problema e não como solução.

O Nordeste não pode continuar sendo mantido como “o patinho feio”, mas deve ser visto através de toda potencialidade que expõe às demais regiões. Essa reunião foi apenas mais uma de tantas que continuarão acontecendo e, com certeza, os governadores retornam aos Estados arrependidos, envergonhados e humilhados pelo tratamento inferior que recebem sempre nesses momentos.

REUNIÃO COM GOVERNADORES

Governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), em reunião com colegas do Nordeste manteve que a prioridade do seu Governo será a Educação.

Disse que a prorrogação do Fundeb é “extremamente importante para nós”.

UMA RELAÇÃO RESPEITOSA

Belivaldo Chagas disse ainda que acima de tudo “queremos uma relação respeitosa e democrática com o presidente eleito Jair Bolsonaro”.

Todos já desceram de seus palanques e o objetivo agora é unir o Brasil.

TODOS OPOSITORES

O Fórum de Governadores do Nordeste foi formado basicamente por oposicionistas ao presidente Bolsonaro, mas promete lutar “por bons destinos” para o Brasil.

Todos se colocam “à disposição para o diálogo e o entendimento nacional”.

ANÚNCIO DO REVEILLON

Na próxima quarta-feira o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), vai anunciar a programação do reveillon de Aracaju, com suas atrações.

Fará ao lado do governador Belivaldo Chagas.

VIVE EM LULA DE MEL

Edvaldo Nogueira disse ontem que vive em “lua de mel com o PT, em razão da vitória que obtivemos nas eleições estaduais de outubro”.

– Estamos vivendo um período de convergência sem atritos e sem rusgas, disse.

REUNIÃO COM O PPL

O PCdoB teve uma reunião com Partido da Pátria Amada (PPL), de Henri Clay, e já decidiram que farão uma fusão em razão da clausura de barreira.

Quanto ao nome deve ficar PCdoB ou PCdoB/PPL.

O PPL é formado por ex-militantes do MR-8.

AINDA SOBRE O PT

Para o prefeito Edvaldo Nogueira, o PT e o PCdoB em Sergipe continuam aliados desde 1989: “nesse ponto de vista tudo continua como Dantes no Quartel de Abrantes”.

Confirmou que existem divergências históricas entre os dois partidos.

MITIDIERI: PSD É GRATO

O deputado federal reeleito Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que “o prefeito Edvaldo Nogueira é parceiro e tem feito uma grande gestão em Aracaju”.

– O PSD é grato pelo apoio que ele nos deu e estaremos ao seu lado em 2020.

BOA CONVERSA RESOLVE

Quanto à relação do PT com o prefeito Edvaldo Nogueira, o deputado Fábio Mitidieri acha que “uma boa conversa resolve muita coisa”.

– São aliados históricos e em relação tão duradoura é normal desavenças, disse.

GUSTINHO ESTÁ PRÓXIMO

O deputado Gustinho Ribeiro (SD) “participou da organização do jantar de Rodrigo Maia com os deputados federais, a convite do próprio presidente”.

Gustinho se aproximou de Rodrigo depois de um café da manhã.

VALMIR ESTÁ TRANQUILO

O prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC), disse ontem que está tranquilo em relação à regularização do matadouro da cidade e da parte estrutural.

Hoje é que seus advogados começam a agir para mostrar isso.

SITUAÇÃO É DIFERENTE

Já a situação do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR) é diferente porque revela dificuldade. Seu hábeas corpus só será julgado na terça-feira.

Um aliado de Valmir lamentou: “está aberta à temporada de caça aos prefeitos”.

ZEZINHO GUIMARÃES

O deputado reeleito Zezinho Guimarães ainda está no MDB, mas deseja tomar outro rumo. Vai para o PP e as conversas estão adiantadas com o deputado Laércio Oliveira.

– No MDB não sei nem com quem conversar, disse.

AGORA SEM CLIMA

Zezinho Guimarães disse que não tem mais clima para permanecer no MDB e vai obedecer a Jackson Barreto (MDB) “tomando o meu rumo”.

Acha que não dá para ficar mais na legenda.

CONVERSA COM LUCIANO

O presidente regional do PSB, deputado Valadares Filho, disse ontem que vai debater internamente a questão do deputado estadual reeleito Luciano Pimentel (PSB).

– Tenho muito respeito por Luciano e vamos para o diálogo contornar o problema.

GILMAR AVALIA PREFEITURA

O deputado Gilmar Carvalho avalia disputar a Prefeitura de Aracaju. Mas adianta que será uma decisão que fica inclusive acima da vontade de políticos.

Admite que vai “pesar primeiro a vontade do povo”.

ROGÉRIO NO INTERIOR

Senador eleito Rogério Carvalho (PT) está atuando no interior e está levando o vereador Pedro da Silva (PPS), aliado do prefeito Gilson Andrade, para filiar-se em seu partido.

Pedro inclusive vai para a posse de Rogério em Brasília.

NOVENTA E SÃO PAULO

Deputado eleito Valdevan Noventa (PSC-SE) esteve no jantar oferecido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e foi muito cumprimentado por colegas de São Paulo.

Claro, Valdevan indiretamente é deputado paulista. Usou Sergipe como trampolim.

MINISTÉRIO DAS CIDADES

O deputado Celso Russomanno (PRB) deve assumir o Ministério das Cidades no Governo Bolsonaro, que atua junto a questões do Nordeste.

Isso fortalece muito o PRB em Sergipe.

Notas

Duplicação até Capela – O deputado André Moura (PSC) trás a Sergipe amanhã o ministro das cidades, Alexandre Baldy, para inaugurar todo o recapeamento de BR-235 e a duplicação de 20 km da BR-101 que se inicia em Propriá. Até dezembro a duplicação será concluída, ligando Propriá a Capela com gastos de R$ 117 milhões.

0x0

Traficantes denunciados – Sete traficantes foram denunciados ontem pelo Ministério Público (MP) envolvidos na morte de uma moradora do bairro do Caju, no Rio, por causa de uma postagem no Facebook. O crime aconteceu em março, mas somente agora as investigações apontaram todos os responsáveis pelo assassinato.

0x0

Para afastar juíza – A defesa de Lula protocolou petição questionando quem é o juiz natural para julgar o ex-presidente que é réu no caso. Acha que Gabriela Hardt não teria jurisdição para julgar casos referentes à Lava Jato, e que seria necessário a realização de um concurso público para encontrar o juiz substituto de Sergio Moro.

0x0

Nome para Caixa – A equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro trabalha com “três ou quatro nomes” para o comando da Caixa, Banco do Brasil e as secretarias de Privatizações e de Indústria e Comércio. O nome de Pedro Guimarães, especialista em privatizações, é um dos mais falados para o posto, mas ainda não foi confirmado.

0x0

Encontro com assessor – O assessor de Segurança Nacional da Presidência dos EUA, John Bolton, disse que virá ao Brasil para encontrar com Jair Bolsonaro, no dia 29 de novembro. A declaração foi feita em seu Twitter ontem: “Estamos ansiosos para ver o próximo presidente brasileiro Jair Bolsonaro no Rio em 29 de novembro”.

0x0

Reclama de diálogo – O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) participou ontem de reunião conjunta das bancadas do PSL na Câmara e no Senado. Durante o encontro, disse aos colegas que eles não podem errar “porque o Brasil não terá uma 2ª chance”. Parte dos eleitos reclamou da falta de acesso ao militar e à equipe de transição.

Conversando

Rodrigo Maia – Sábado próximo o presidente da Câmara dos Deputado, Rodrigo Maia, almoça com o deputado Jerônimo Reis em Lagarto.

Trabalho intenso – O deputado federal André Moura (PSC) disse ontem que está trabalhando intensamente nesta fase de final de mandato.

Sobre política – André Moura está sem tratar sobre política em Sergipe, porque só o fará a partir do próximo ano, quando estiver sem mandato.

Disputa em 2020 – As eleições deste ano deixou muita gente de olho na Prefeitura de Aracaju. Alguns já se preparam para a disputa em 2020.

Será Rogério? – Para o Governo do Estado não há comentários, mas fala-se muito que Rogério Carvalho (PT) prepara caminho para isso.

Discurso do PT – Declarações de Edvaldo Nogueira hoje na coluna desmancha o discurso do PT de que está a caminho do rompimento com o PCdoB.

Amplo diálogo – Depois de um bom e amplo diálogo foi formada a chapa única para o Sebrae. Contou com a habilidade do deputado Laércio Oliveira.

Mais um pouco – Carminha Mendonça esteve com tranquilidade administrando Itabaiana em seu primeiro dia de mandato. Pode demorar no cargo mais um pouco.

Outros partidos – Alguns vereadores de cidades do interior estão começando a procurar outros partidos, já prevendo candidaturas em 2020.