SEBRAE E SINDICASE REALIZAM 2º ENCONTRO DE NEGÓCIOS DO VAREJO

22/11/18 - 10:59:46

Objetivo é fomentar e fortalecer os pequenos negócios do varejo alimentar.

O Sebrae e o Sincadise (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor de Produtos Industrializados do Estado de Sergipe) realizam na próxima sexta-feira, 23, o 2° Encontro de Negócios do Varejo Alimentar em Sergipe. O evento será realizado no Hotel Confort, a partir das 14h. O objetivo é fomentar e fortalecer os pequenos negócios do varejo alimentar.

A programação contará com a palestra da escritora e especialista em varejo, Fátima Merlin, sobre o tema “Shoppecracia: Criando valor real para os clientes e resultados para sua empresa – uma visão integrada 360°”. Haverá também um “Pitch de negócios, com a participação de empresários. Na sequência acontecerá a abertura da Feira de Negócios, com a exposição de atacadistas, varejistas, produtores da agricultura familiar e Startups, que estarão apresentando soluções inovadoras para o varejo.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo telefone 0800 570 0800 ou na sede do Sebrae/SE, na Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços.

Foto assessoria

Por Bruno Leonel