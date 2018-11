Sergipeprevidência recebe certificado de qualidade Pró-gestão do ICQ-Brasil

O Sergipeprevidência foi agraciado esta semana com o certificado do Pró-Gestão do Instituto de Certificação de Qualidade Brasil (ICQ-BRASIL), que é credenciada a avaliar e auditar os Regimes Próprios de Previdências Sociais (RPPS) no país.

Sergipe é o terceiro Estado da Federação a receber este título, concedido até agora ao Rio de Janeiro e Alagoas. O Pró-gestão é o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e tem como principal objetivo potencializar as ações dos RPPS, estabelecendo parâmetros a serem seguidos.

Para receber o título, a instituição deve está em conformidade com os três pilares do Programa: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária. “A certificação do Pró-gestão para o Sergipeprevidência significa o reconhecimento de um modelo administrativo que está sendo desenvolvido e melhorado com preceitos estabelecidos por uma boa gestão que visa à qualidade da execução dos serviços”, disse Uirã Alcides Gomes Rosa, auditor do ICQ Brasil.

De acordo com o Diretor-Presidente do Instituto, José Roberto de Lima, o certificado é, antes de tudo, um reconhecimento da excelência do Sergipeprevidência enquanto gestor de RPPS. “É sempre bom lembrar que o Sergipeprevidência é o terceiro instituto de previdência estadual a ter esta certificação. Mas para além do reconhecimento, é também um desafio porque a partir desta certificação teremos a responsabilidade de manter um padrão de excelência na nossa gestão”, declarou.

