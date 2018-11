VEREADOR PEDE NOVO PRAZO PARA ANALISAR RELATÓRIO DA CPI

22/11/18 - 15:07:15

Cabo Amintas pede novo prazo para analisar relatório da CPI da Saúde

VEREADOR PEDE NOVO PRAZO PARA ANALISAR RELATÓRIO DA CPI

Na manhã desta quinta-feira, 22, o vereador e líder da oposição Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para exibir mais um capítulo da série “As mentiras de Edvaldo”.

O tema dessa manhã foi a saúde pública. Um dos compromissos de campanha foi o programa “Fim da Fila”, que prometia reduzir as filas para consultas e exames, inclusive, de maior complexidade. Na campanha, o prefeito eleito também prometeu que garantiria remédios em todos os postos de saúde, além da melhoria no atendimento às pessoas com deficiência, sobretudo, transporte gratuito para os pacientes. Em vídeo, Cabo Amintas trouxe demandas da população em relação a esses assuntos, contestando o cumprimento das propostas.

“Nós levamos muito a sério nosso trabalho aqui na Câmara. Assim como outros vereadores, inclusive da situação, que têm trazido denúncias de muitas demandas. Mas como disse a senhora no vídeo, ‘ele não vai, não!’. Sabem porque Edvaldo não vai fazer nada do que prometeu? Porque é mentiroso. O prefeito Edvaldo Nogueira é mentiroso!”, afirmou.

Ainda na questão da saúde, Cabo Amintas se debruçou no relatório da CPI e trouxe novidades sobre a mais recente reunião entre os membros da Comissão.

“Nós nos reunimos há pouco e eu pedi um prazo maior, que me concedessem mais dez dias. Há muitos documentos pra ler, nós não precisamos fazer isso correndo. Temos que fazer com cuidado e os colegas vereadores concordaram com isso. Ainda tem muita coisa pra apresentar, e a gente sabe as dificuldades que tivemos pra fazer essa CPI e não podemos jogar tudo por água abaixo. Basta ver que diante de denúncias de salários milionários, não tivemos, dessa Casa, ao menos um assessor contábil”, reclamou Amintas, que ainda frisou a incoerência entre a suposta falta de dinheiro da Casa Legislativa para o pagamento de uma assessoria contábil e a devolução de 800 mil reais da Câmara para a PMA.

Por fim, lembrando do dia do músico, Cabo Amintas lamentou o descaso da administração municipal com os artistas locais.

“Vejam o que Edvaldo Nogueira está fazendo com os músicos… Ele que se diz músico, né? Com aquela zabumba desafinada… Desafinado é ele na gestão pública! Os músicos estão sofrendo e eu tenho levado ao conhecimento da imprensa uma questão que envolve isso. Tanto a administração passada quanto essa administração, o que acontece em relação à contratação dos artistas. Um esquema onde existe um intermediário, que leva o dinheiro todo, não tenha dúvida que vai tirar o sossego de muita gente!”, declarou.

E acrescentou, comentando que vai lutar pela instauração de duas novas Comissões Parlamentares de Inquérito. “Nós vamos, com fé em Deus, solicitar duas CPIs. Uma investigando essa questão do dinheiro que rolou nos últimos anos, envolvendo artistas, empresários, políticos e a Petrobras. Nós vamos cair pra cima! Assim como a CPI da Comunicação, já que existem empresas a serviço de poderosos. Eu poderia ficar calado, com medo de sofrer represálias da imprensa. Mas eu não estou preocupado com isso, não vamos ficar à mercê. Quem utilizou o microfone para atingir a moral das pessoas nesse estado, sofreu as consequências, de acordo com a legalidade. Se forem fazer o ‘marketing do mal’ contra mim, façam direito. Podem armar pra mim, agora armem bem preparados, porque a pancada vai ser grande. E eu vou mostrar, que você que ganhou dinheiro com ‘marketing do mal’ todos esses anos nessa política sergipana, tem o rabo preso! Se prepare!”, concluiu, incisivo.

