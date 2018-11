Vice-prefeita recebe representantes da Federação da Agricultura e Pecuária de Sergipe

22/11/18 - 07:50:44

A vice-prefeita de Aracaju, Eliane Aquino, recebeu em seu gabinete, nesta quarta-feira, 21, representantes da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) e a diretora da Proteção Social da Secretaria Municipal da Assistência Social, Inácia Brito. Na oportunidade, o presidente da Faese, Ivan Sobral, solicitou o apoio da gestão municipal para realização do ‘I Agro Kids’, que será realizado em alusão aos festejos natalinos no dia 16 de dezembro, no Parque de Exposição João Cleófas, no bairro José Conrado de Araújo. “Resolvemos fazer uma visita a Eliane Aquino justamente porque sabemos do seu compromisso social e da sua sensibilização. Fomos, como sempre, muito bem recebidos. A vice-prefeita se colocou à disposição para contribuir com a idealização do projeto, que será destinado a toda comunidade”, ressaltou.

Segundo Eliane, a Prefeitura está sempre de portas abertas para contribuir com projetos que beneficiem os aracajuanos, principalmente aqueles que mais precisam. Ficou acordado, no momento, que a administração municipal fará uma parceria com o Agro Kids, através dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e das instituições de ensino da rede municipal que atendem à população do bairro. “Sou extremamente adepta a parcerias que chegam para somar e beneficiar os cidadãos da nossa cidade. Essa, que é mais uma, é fruto de uma visita que eu fiz à instituição há alguns meses. A Prefeitura se compromete a abraçar a causa e contribuir através das nossas instituições. Ficamos muito felizes com iniciativas como essa, que fará para muitas pessoas, um dia 16 ainda mais feliz”, disse a vice-prefeita.

Na oportunidade, Ivan Sobral também aproveitou para reforçar o interesse do órgão em contribuir para retomada do projeto de Equoterapia, que era desenvolvido em Aracaju. “Aproveitamos o momento para voltarmos às discussões iniciadas na visita que Eliane nos fez para tratar sobre o projeto de Equoterapia que era realizado no Parque da Cidade. Apresentamos algumas propostas para uma possível retomada ao projeto no Parque João Cleófas com uma parceria que poderá ser firmada conosco e cuidaremos da parte da captação e manutenção dos animais. É um diálogo inicial que ainda vamos buscar amadurecer”, pontuou.

AAN

Foto: Pábulo Henry