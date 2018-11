VIGILANTES PARALISAM ATIVIDADES POR FALTA DE PAGAMENTO

22/11/18 - 11:49:13

Os vigilantes que prestam serviço no restaurante popular Padre Pedro, em Aracaju, estão paralisados há dois dias por falta de pagamento dos salários.

A informação foi passada na manhã desta quinta-feira (22) pela assessoria do sindicato dos vigilantes que aproveitou para avisar que os vigilantes da ORDEPSEG que prestam serviço no Hospital do município de Laranjeiras, irão paralisar, também por falta do pagamento dos salários.