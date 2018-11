André prestigia 16º Potro do Futuro & Campeonato Nacional ABQM

Lagarto se tornou uma referência nacional na vaquejada e nos cavalos de quarto de milha, com dois grandes parques.

Na tarde deste sábado, 24, o deputado federal André Moura prestigiou na companhia do Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, 16º Potro do Futuro & Campeonato Nacional ABQM de Vaquejada que aconteceu no Parque das Palmeiras, pertencente ao empresário Geraldo Magela.

Realizado em um amplo espaço, trata-se de um evento equestre, com leilões, competições e participação de gente do Brasil inteiro envolvida com a cultura do Quarto de Milha, como o cantor Wesley Safadão, que é um criador desses animais.

Com mais de R$ 300 mil em prêmios, Vaqueiros e vaqueiras de todo o Nordeste e de outras regiões do país estão participando. Evento é promovido pela ABQM – Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha.

Nesta edição, segundo os organizadores, foi ultrapassada a marca de 1 mil inscrições, com a presença diária de 5 mil pessoas acompanhando as disputa.

De acordo com André, a Vaquejada trata-se de uma das festas mais populares e tradicionais do ciclo do gado nordestino.

Acompanhando André e Rodrigo, o governador Belivaldo Chagas, deputado federal Fábio Reis, deputado estadual Gustinho Ribeiro, vereadores e lideranças da região.

Por Elder Santos

Foto: Elder Santos