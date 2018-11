APOSTA ÚNICA ACERTA A 6 DEZENAS DA MEGA E LEVA R$ 69,186 MILHÕES

25/11/18 - 06:43:44

Uma aposta de Indaiatuba (SP) levou sozinha o prêmio de R$ 69.186.484,11 no concurso 2.100 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (24) no município de Campos Belos (GO).

As dezenas sorteadas foram: 01-10-11-13-35-49

A quina teve 266 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 17.704,75. Outras 15.540 apostas acertaram a quadra; cada uma levará R$ 432,93.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta (28), relativo ao concurso 2.101. O prêmio é estimado em R$ 3 milhões.