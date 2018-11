POLICIAIS DO 1°BPM PRENDEM TRAFICANTES E RECUPERAM MOTO

25/11/18 - 07:22:29

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, prendeu na noite deste sábado (24) um casal por tráfico de drogas no bairro Santa Maria.

Durante pratulhamento, a guarnição do Tático 16 localizou duas pessoas em atitude suspeita que após as ordens dos policiais se evadiram para o interior de uma residência.

Os policiais agiram rápido e abordaram o casal dentro da casa e em um dos cômodos, onde foi encontrado meio tablete de substância análoga à maconha.

O casal tem algumas passagens por roubos, inclusive a mulher usava tornozeleira eletrônica por envolvimento em um roubo a um Coopertalse.

A dupla foi conduzida para a delegacia plantonista para providências legais.

Também na tarde deste sábado (24), a Força Tática/1°BPM, recuperou uma motocicleta roubada na sexta-feira (23) no bairro Santa Maria .

Durante patrulhamento na região, a viatura tático 13 recebeu a informação que havia uma moto abandonada no morro do Avião, Santa Maria.

O veículo foi encontrado e constatou-se que o mesmo foi roubado no dia 23 de novembro. A moto foi entregue ao proprietário na delegacia plantonista para lavratura de prisão em flagrante.

Ainda na tarde de ontem, durante intensificação do policiamento no bairro Ponto Novo, a guarnição do Tático visualizou duas pessoas em atitude suspeita escondendo algo ao avistar os policiais.

Imediatamente foi realizada a abordagem e foi encontrado dinheiro que os suspeitos não souberam informar o valor.

Em seguida, verificou -se que o material descartado era substância análoga a crack (14 und.) e a cocaína (04 und.) pronto para comercialização.

Os infratores foram conduzidos a delegacia plantonista para lavratura de prisão em flagrante.

Informações e foto 1º BPM