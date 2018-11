AGENTES DE BRASÍLIA E GOIÂNIA CONHECERÃO ATRATIVOS TURÍSTICOS

Dando continuidade à ação de capacitação para agentes de viagens, de 26 a 29 de novembro, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE) realizará duas reuniões para divulgar Sergipe. Dessa vez, as cidades que irão conhecer os atrativos e estrutura turística do estado são Goiânia (GO) e Brasília.

No dia 26, o primeiro local da capacitação será Brasília, onde ocorrerá visitas da equipe da ABIH-SE em agências de viagens locais, sendo que na noite do dia seguinte, 27, haverá um jantar com a participação de agentes de viagens em parceria com a CVC.

Já no dia 28, também em parceria com a CVC, o local da apresentação será o Aquarius Restaurante, em Goiânia, durante jantar oferecido aos agentes de viagens. No dia seguinte acontecem visitas independentes coordenadas pela ABIH-SE.

A meta da ABIH-SE é capacitar cerca de 3.200 agentes de viagens com informações sobre Sergipe. A ação teve início no mês de setembro e se estenderá até dezembro, em diversas regiões do país. Serão percorridas cerca de 20 cidades, abrangendo mais de 40 eventos.

