Alunos do Construindo Valores participam de clínica ao lado de craques

26/11/18 - 06:39:00

Criançada reunida e muita bola rolando na primeira edição do Coração Valente Soccer Camp. A clínica de futebol realizada pelo ex-jogador e atual técnico de futebol, Washington Cerqueira, mais conhecido como Coração Valente, reuniu, neste sábado, 24, meninos e meninas entre 6 e 14 anos para um dia repleto de atividades na Arena Batistão.

Somando forças e multiplicando os bons valores promovidos pela prática esportiva, a Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) realizou o apoio logístico do evento.

“É unindo forças que conseguimos promover para essas crianças sonhos como esse. Muitas das crianças que estão aqui, nunca tiveram essa vivência de jogar em um campo, imagine em uma Arena como a do Batistão, palco de inúmeros jogos marcantes do futebol brasileiro e mundial. E hoje estamos realizando um trabalho de formação do cidadão, são passadas técnicas do futebol e também valores, atitudes que vão além do campo”. disse o secretário Jorge Araujo Filho.

Todos uniformizados entraram em campo cheios de gás e alegria. Para muitos, era a primeira vez que pisavam em um campo de futebol. Os integrantes das escolinhas do 17 de Março, Santa Maria e Santos Dumont, que foram abraçados pelo projeto, não perderam a oportunidade de aprender mais sobre as técnicas e segredos do futebol. Segundo Washington, a alegria dos pequenos jogadores é o combustível que o impulsiona a realizar o projeto.

“Eu sempre tive esse sonho de fazer um projeto com crianças, de dar oportunidade para eles, mostrar através do esporte que existe uma vida saudável, é um meio de transformação. Isso tudo já vem sendo pensado há muito tempo e graças a Deus deu tudo certo. Além de que o apoio da prefeitura para nós está sendo fundamental. Em contrapartida, tem os meninos aqui dos projetos sociais municipais e escolas estaduais, então fico muito feliz em fazer com que essa garotada tenha oportunidade”.

Mas, para promover um dia repleto de atividades, a ação contou com grandes participações. O time composto pelo ex-jogador e comentarista do Sport TV Caio Ribeiro, ex-goleiro do Fluminense Ricardo Berna, e os Youtubers João Rossini & Juninho Manella, fizeram a alegria da criançada. Caio, que já realiza um projeto similar voltado para crianças em São Paulo, pontuou a importância de atividades como essa.

“Quando a gente fala de esporte, falamos de saúde, de saber respeitar as regras do jogo e o adversário. E aqui você vê quase 300 crianças correndo atrás de uma bola e muito feliz. Eu estou super honrado em poder participar desse projeto. O esporte é uma plataforma de inclusão social, educação e superação, através do esporte a gente forma cidadãos”.

E se o objetivo é fomentar o esporte para as crianças, a turma do Projeto Construindo Valores não podia ficar de fora dessa. A ação promovida pela Sejesp, realiza desde o início do ano diversas modalidades nos bairros da capital. Reafirmando a sólida parceria, o Coração Valente Soccer Camp disponibilizou vagas para os envolvidos no projeto.

“Enquanto secretaria, nosso principal objetivo é tirar a garotada da rua e transformar o cidadão, e aqui foram ensinados os mesmos valores. Falando da parte técnica, aqui eles tiveram a oportunidade de aprimorar o que vem aprendendo ao longo do ano, receberam dicas de goleiros e jogadores profissionais que acrescentam ainda mais no futebol dessas crianças” disse o coordenador de Lazer e Eventos da Sejesp, Hélio Neto.

Atento a todas as dicas, Antônio Kauan foi um dos alunos do projeto Construindo Valores selecionado para participar da clínica de futebol. O atacante de 11 anos, que participa desde o início das atividades, não escondeu a alegria em conhecer os grandes nomes do esporte de perto. “Estou muito feliz. É a primeira vez que piso em um campo. E foi bom demais conhecer esses jogadores, quando o professor contou que eles estariam aqui, eu disse logo que não perderia. E o projeto está de parabéns, eu gosto muito de participar, aprendo muito com o professor e agora tive essa chance”.

Treinando o ataque, Talisson dos Santos de 14 anos, comemorou a realização de um sonho “Foi Incrível demais. Eu nunca tinha pisado no campo, só tinha assistido na televisão. Quando eu entrei, me deu uma emoção muito grande”.

Enquanto se aquecia, o jovem Deivid Ricardo, 14 anos, também beneficiado pela inciativa, era só felicidade. “Rapaz, alegria imensa. Deu até um frio na barriga, fiquei me sentindo como jogador na hora que eu entrei. É o meu sonho um dia jogar na seleção”.

Fonte e foto assessoria