APAGÃO ATINGE CIDADES DA GRANDE ARACAJU NESTA SEGUNDA

26/11/18 - 07:38:11

Cidades da grande Aracaju ficaram sem energia elétrica por cerca de uma hora na madrugada desta segunda-feira (26). A energia foi interrompida das 03:24h às 04:41 horas. As informações são de que o apagão atingiu cerca de 427 mil clientes.

No inicio da manhã, a Energisa emitiu uma nota informando que a pane elétrica foi provocada por um problema técnico na subestação Jardim, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf).

veja o que diz a nota:

“A Energisa, imediatamente após o ocorrido, começou um trabalho de transferência de cargas, que foi finalizado às 4h41. A normalização do fornecimento foi paulatina, sob orientação do ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, visando a evitar perdas na geração da usina de Xingó”.