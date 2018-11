CARRO É INCENDIADO EM FRENTE A DELEGACIA DE RIBEIRÓPOLIS

26/11/18 - 10:47:19

Um carro foi incendiado em frente a delegacia de Ribeirópolis na noite deste domingo (25) e ficou completamente destruído.

As informações são de que o veículo havia sido apreendido e estava custodiado na delegacia do município e na noite de ontem, uma pessoa que terias problemas mentais teria ateado fogo no carro e em seguida fugiu,

O autor do crime ainda não foi localizado pela polícia, embora tenha sido identificado.

Com informações e foto do radialista Jailton Santana