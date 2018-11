Everton Siqueira destaca necessidade de reflexão sobre futuro administrativo de Pirambu

26/11/18 - 13:29:31

Há exatos 55 anos, o então povoado Pirambu, em Japaratuba, foi elevado a município com a promulgação da Lei Estadual Nº 1.234, de 26 de novembro de 1963, assinada pelo governador do Estado, João de Seixas Dória.

A partir de então, todos os anos, no dia 26 de novembro, os pirambuenses celebram orgulhosos sua emancipação política, como é o caso do professor Everton Siqueira que, mesmo não sendo natural de Pirambu, fincou raízes no município e fez da cidade litorânea seu domicílio eleitoral.

“O desmembramento que nos emancipou, politicamente, do município de Japaratuba, é sempre motivo de comemoração para todos nós pirambuenses. Mas, para além da celebração festiva, aproveitamos o ensejo dessa data para instigar reflexões acerca dos rumos que queremos dar ao desenvolvimento socioeconômico do nosso município, que precisa, urgentemente, repensar e requalificar os serviços públicos de atendimento aos munícipes em todas as áreas”, alerta Siqueira.

Gestor qualificado com vasta experiência no serviço público, Everton Siqueira, professor e analista de sistemas, ocupa desde 2016 o cargo de superintendente executivo da Secretaria de Educação do Estado de Sergipe. Filiado ao PSD, figura como principal nome da oposição para a sucessão do atual prefeito municipal de Pirambu e trabalha a consolidação de sua pré-candidatura à chefia do Executivo com o apoio do agrupamento político liderado pelo governador Belivaldo Chagas.

“Como residente local, conheço de perto a realidade do município e acompanho as dificuldades diárias da população com a falta de assistência por parte da gestão municipal. Assim como no serviço público, pauto minha atuação política em Pirambu pelo diálogo aberto e franco com todos. E assim vou permanecer, dialogando sempre com a comunidade”, afirma o professor Everton.

Segundo afirmou, a postura de diálogo adotada, na formatação de seu projeto de governo para o município, “busca contemplar todos os pirambuenses”. O gestor público entende que uma administração municipal eficiente deve oferecer aos cidadãos, no mínimo, tudo que lhes é de direito, “algo que tem sido negado há décadas aos moradores de Pirambu, em decorrência de gestões desastrosas de um mesmo grupo político que se reveza no comando do município há décadas”, pontua o professor Everton.

Fonte e foto assessoria